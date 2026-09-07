Актриса Дария Творонович и ее избранник, актер и военнослужащий Денис Капустин, поженились. Молодожены устроили атмосферный и уютный праздник на природе в кругу ближайших друзей и коллег.

Кадрами с празднования в своем Instagram поделилась Дария Творонович.

Дария Творонович и Денис Капустин поженились

Для особенного дня Дария Творонович избрала изысканное белое платье с корсетным лифом и пышной юбкой из лент. Вместо классической фаты образ актрисы дополнил нежный венчик с длинными лентами.

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Жених Денис Капустин появился в элегантном черном костюме с жилетом.

Само празднование прошло на свежем воздухе. На лоне природы молодожены обустроили уютный шатер для застолья.

Дарья Творонович известна зрителям по ролям в сериалах Справа НБР, Коп із минулого на ICTV 2, а также других лентах.

Денис Капустин сыграл военного с позывным Сид в триллере Киллхаус. В картине он воплотил образ оператора БпЛА.

После завершения съемок Капустин принял решение присоединиться к Вооруженным силам Украины именно по этой же специальности.

Фото: Дария Творонович

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