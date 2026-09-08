Біль: Софія Ротару відреагувала на обстріл Києва
- Співачка Софія Ротару відреагувала на масований ракетно-дроновий обстріл Києва 8 вересня, який спричинив пожежі й руйнування у п’яти районах.
- Вона опублікувала фото зі стовпом диму біля Андріївської церкви, коротко підписавши його словом — біль.
Українська співачка Софія Ротару не залишилася осторонь чергового злочину російських окупантів. Артистка емоційно відреагувала на масовану атаку на Київ у ніч проти 8 вересня.
Як Ротару відреагувала на обстріл Києва
Ворожий обстріл Києва сьогодні призвів до руйнувань та пожеж одразу в п’яти районах міста. Війська РФ випустили по столиці дрони та ракети, завдавши збитків цивільній інфраструктурі.
На тлі цих подій Софія Ротару оприлюднила світлину з краєвидом на Андріївську церкву, за якою здіймається стовп густого чорного диму. Зірка лаконічно висловила свої почуття після нічних подій.
– Біль, – коротко підписала фото українська співачка, додавши смайлик у вигляді розбитого серця.
Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару практично не з’являється в публічному просторі. Співачка нагадує про себе лише під час державних і важливих свят, а також щоразу реагує на ракетні та дронові удари РФ по українських містах.
Також вдень 8 вересня під атаку в Києві потрапили будівлі телеканалів Ми — Україна та Ми — Україна+. За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу є постраждалі люди.