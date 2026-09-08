Українська співачка Софія Ротару не залишилася осторонь чергового злочину російських окупантів. Артистка емоційно відреагувала на масовану атаку на Київ у ніч проти 8 вересня.

Як Ротару відреагувала на обстріл Києва

Ворожий обстріл Києва сьогодні призвів до руйнувань та пожеж одразу в п’яти районах міста. Війська РФ випустили по столиці дрони та ракети, завдавши збитків цивільній інфраструктурі.

На тлі цих подій Софія Ротару оприлюднила світлину з краєвидом на Андріївську церкву, за якою здіймається стовп густого чорного диму. Зірка лаконічно висловила свої почуття після нічних подій.

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– Біль, – коротко підписала фото українська співачка, додавши смайлик у вигляді розбитого серця.

Варто зазначити, що від початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару практично не з’являється в публічному просторі. Співачка нагадує про себе лише під час державних і важливих свят, а також щоразу реагує на ракетні та дронові удари РФ по українських містах.

Також вдень 8 вересня під атаку в Києві потрапили будівлі телеканалів Ми — Україна та Ми — Україна+. За уточненою інформацією, внаслідок обстрілу є постраждалі люди.

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