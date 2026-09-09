В среду, 9 сентября, в 20:00 по киевскому времени будет проведена презентация Apple 2026 под названием Surprise and Shine. Ожидается, что во время мероприятия компания впервые покажет складной iPhone, над которым работала почти десять лет. Базовую модель iPhone 18 в этом году презентовать не будут.

Презентация Apple 2026: что известно и когда состоится

Осенняя презентация Apple 2026 состоится 9 сентября. Трансляция на английском языке будет доступна на сайте Apple в разделе Apple Events, на YouTube-канале компании и в приложении Apple TV.

Если вас интересует презентация Apple 2026 и где смотреть, то удобнее всего воспользоваться YouTube или официальными платформами Apple. На YouTube трансляция обычно появляется за несколько часов до начала с таймером обратного отсчета.

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Для просмотра регистрироваться не нужно. Ожидается, что трансляция завершится примерно в 21:30–22:00 по киевскому времени.

Украинской озвучки не предусмотрено, поскольку Apple не делала ее ни одного года. Просмотр презентации Apple на украинском языке возможен через автоматический перевод субтитров на YouTube.

Еще один вариант — дождаться записи презентации Apple 2026 с субтитрами, которую Apple обычно публикует через несколько часов после эфира.

Формат презентации Apple на протяжении нескольких лет остается неизменным: вместо живого выступления на сцене компания показывает заранее смонтированный видеоролик, который начинается точно в определенное время. Название события — Surprise and Shine.

— Apple годами играет в загадки со слоганами, и на этот раз намек читается однозначно: surprise — о складном iPhone, который компания готовила почти десять лет, shine — о новой полированности корпусов и цветах Pro-линейки, — говорится в сообщении.

Это станет первой большой презентацией Apple под руководством Джона Тернуса, который 1 сентября 2026 года официально занял должность генерального директора компании.

До назначения Тернус работал старшим вице-президентом по аппаратной инженерии. Он отвечал за аппаратную часть всех устройств Apple, среди которых и складной iPhone, который теперь будет презентовать уже как генеральный директор.

Тим Кук не покинул Apple после смены должности. Он стал исполнительным председателем совета директоров компании.

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