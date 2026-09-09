У середу, 9 вересня, о 20:00 за київським часом буде проведена презентація Apple 2026 під назвою Surprise and Shine. Очікується, що під час заходу компанія вперше покаже складаний iPhone, над яким працювала майже десять років. Базову модель iPhone 18 цього року не презентуватимуть.

Презентація Apple 2026: що відомо і коли відбудеться

Осіння презентація Apple 2026 відбудеться 9 вересня. Трансляція англійською мовою буде доступна на сайті Apple у розділі Apple Events, на YouTube-каналі компанії та в застосунку Apple TV.

Якщо вас цікавить, презентація Apple 2026 та де дивитись, то найзручніше скористатися YouTube або офіційними платформами Apple. На YouTube трансляція зазвичай з’являється за кілька годин до початку із таймером зворотного відліку.

Зараз дивляться

Для перегляду реєструватися не потрібно. Очікується, що трансляція завершиться приблизно о 21:30–22:00 за київським часом.

Української озвучки не передбачено, оскільки Apple не робила її жодного року. Перегляд презентації Apple українською мовою можливий через автоматичний переклад субтитрів на YouTube.

Ще один варіант – дочекатися запису презентації Apple 2026 із субтитрами, який Apple зазвичай публікує через кілька годин після ефіру.

Формат презентації Apple протягом кількох років залишається незмінним: замість живого виступу на сцені компанія показує заздалегідь змонтований відеоролик, який розпочинається точно у визначений час. Назва події – Surprise and Shine.

– Apple роками грає в загадки зі слоганами, і цього разу натяк читається однозначно: surprise – про складаний iPhone, який компанія готувала майже десять років, shine – про нову полірованість корпусів і кольори Pro-лінійки, – йдеться в повідомленні.

Це стане першою великою презентацією Apple під керівництвом Джона Тернуса, який 1 вересня 2026 року офіційно обійняв посаду генерального директора компанії.

До призначення Тернус працював старшим віцепрезидентом з апаратної інженерії. Він відповідав за апаратну частину всіх пристроїв Apple, серед яких і складаний iPhone, який тепер презентуватиме вже як генеральний директор.

Тім Кук не залишив Apple після зміни посади. Він став виконавчим головою ради директорів компанії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.