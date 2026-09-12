Американская певица Леди Гага в 40 лет стала мамой — у нее и ее жениха, предпринимателя Майкла Полански, родился первый ребенок.

О рождении первенца Леди Гаги сообщило издание Page Six, позже эту информацию PEOPLE подтвердил источник, близкий к паре.

Леди Гага впервые стала мамой: что известно

По данным Page Six, Леди Гагу и Майкла Полански уже заметили вместе с новорожденным ребенком во время прогулки в Северной Калифорнии.

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На опубликованных изданием фотографиях певица держит младенца на руках, а рядом с ней идет Полански.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Page Six (@pagesix)

Сама пара пока публично не объявляла о пополнении в семье. Неизвестны пол и имя ребенка, а также точная дата его рождения. Представители певицы тоже пока не комментировали эту новость.

Для Леди Гаги и Майкла Полански это первый ребенок.

По данным СМИ, певица на протяжении нескольких лет открыто говорила, что хочет стать мамой. Еще в 2020 году она рассказывала, что с нетерпением ждет появления детей.

В марте 2025 года в интервью The New York Times Гага также говорила о будущем материнстве. В частности, певица отмечала, что хочет дать своим детям достаточно свободы, чтобы они сами могли понять, кем хотят быть.

А осенью 2025 года в шоу Стивена Колбера артистка назвала материнство своей желанной “следующей главной ролью”.

Что известно об отношениях Леди Гаги и Майкла Полански

Леди Гага и предприниматель Майкл Полански вместе с 2020 года. Тогда пару заметили вместе на новогодней вечеринке в Лас-Вегасе, а вскоре певица публично подтвердила их отношения.

О помолвке пары стало известно летом 2024 года во время Олимпийских игр в Париже. Гага представила Полански как своего жениха во время разговора с тогдашним премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.

Позже выяснилось, что Полански сделал предложение певице еще в апреле 2024 года.

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