Американская поп-дива Леди Гага была вынуждена отменить свое третье и финальное выступление в Монреале (Канада) из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Певица призналась, что ее “сердце разбито”, но врачи настояли на том, чтобы она не выходила на сцену.

В каком состоянии Леди Гага

Исполнительница хита Abracadabra сообщила в сториз в Instagram, что подхватила респираторную инфекцию. Несмотря на попытки вылечиться через несколько дней отдыха, болезнь только прогрессировала.

— Мне очень досадно сообщать, что я не смогу выступить сегодня. Последние несколько дней я сражалась с инфекцией и делала все возможное, чтобы восстановиться, но стало только хуже. Мой врач настоятельно посоветовал мне не выходить на сцену, – написала артистка.

Гага добавила, что не смогла бы обеспечить то качество шоу, которого заслуживают ее фанаты, находясь в таком состоянии. Она подчеркнула, что чувствует себя ужасно из-за того, что подвела зрителей, планировавших этот вечер вместе с ней.

Детали тура Леди Гаги

Выступление в спортивном комплексе Bell Centre должно было стать завершающим аккордом пребывания певицы в Монреале.

Предыдущие два концерта, состоявшихся 2 и 3 апреля, прошли с аншлагом. Сама звезда назвала эти шоу “магическими и глубокими”.

В рамках тура Mayhem Ball запланировано еще три выступления: два концерта в Сент-Поле (штат Миннесота) и финальное шоу в легендарном Madison Square Garden в Нью-Йорке 13 апреля.

Это уже не первый перенос в графике текущего тура. Ранее Леди Гага была вынуждена изменить дату выступления в Майами из-за проблем с голосовыми связями.

Источник : People

