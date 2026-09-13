13 сентября прошел уже четвертый эпизод нового сезона Україна має талант.

Как прошел четвертый эпизод Україна має талант 2026

Четвертый выпуск шоу Україна має талант собрал на сцене украинских и мировых рекордсменов. Впечатляли выступлениями воздушные гимнасты, танцовщики, вокалисты и другие яркие участники. Во время эфира было установлено сразу несколько рекордов, жюри впервые за сезон нажало общую золотую кнопку, а одним из участников неожиданно стал ведущий бекстейджа Иван Люленов.

Открыли выпуск юные чемпионы по спортивным бальным танцам Милана Кальниченко и Милан Дитиненко. Они представили номер в цыганском стиле, соединив самбу и румбу.

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Выступление поразило Елену Кравец, которая призналась, что с начала и до завершения номера ощущала мурашки.

Одним из главных героев выпуска стал 12-летний Василий Маевский из Закарпатья — четырехкратный рекордсмен мира по гиревому спорту. Свой четвертый мировой рекорд парень установил прямо на сцене шоу, подняв 32-килограммовую гирю 21 раз.

Артем Пивоваров назвал выступление Василия стопроцентным успехом и подчеркнул, что такие дети являются примером силы и несокрушимости нового поколения украинцев.

Не менее зрелищный номер показали воздушные гимнасты из Запорожья Максим Герман и Елизавета Грязева. Они работают в Запорожском государственном цирке и продолжают тренировку даже во время воздушных тревог — в бомбоубежище.

Для шоу Максим и Елизавета подготовили сложный номер на цепи. После выступления судьи поднялись со своих мест, а зал встретил артистов криками “браво”. В результате пара получила три “да”.

Особенно эмоциональным стало выступление Екатерины Погребенной из Беляевки Одесской области. Художница создала шоу световых картин, посвященное памяти людей, жизнь которых унесла Россия.

Завершился номер минутой молчания, во время которой поднялись и жюри, и зрители.

Артем Пивоваров отметил, что Екатерина “рисует светом” так же, как украинские воины борются на стороне света, и пожелал ей и дальше нести его людям.

Новый рекорд на сцене установил и Дмитрий Грунский из Днепра — обладатель сильнейшей бороды в мире. С ее помощью он протянул четыре квадроцикла. Грунский стал первым украинцем, который имеет 12 рекордов Гиннеса, установленных в Украине.

Еще одной рекордсменкой стала 11-летняя Кира Касинец из Ужгорода. Она прочла скороговорку из 1 336 слов (2 780 слогов) за 7 минут 35 секунд, установив мировой рекорд.

Специально на шоу Україна має талант из Шанхая приехали Елена Вагонова и Валерия Радомская, которые более семи лет не были в Украине. Гимнастки выполнили сложный номер с висением на волосах.

Просто на сцене они установили рекорд Украины, провисев на волосах 2 минуты 2 секунды. Их выступление настолько поразило судей, что Елена Кравец, Артем Пивоваров и Стас Боклан нажали единственную в сезоне общую золотую кнопку.

Золотую кнопку в этот вечер получила и Дарья Пономаренко, которая уже участвовала в шоу пять лет назад. В этот раз 13-летняя гимнастка вернулась с номером на воздушном пилоне.

Елена Кравец назвала увиденное сверхъестественно красивым и отдала Дарии свою золотую кнопку.

Финал выпуска тоже стал неожиданностью. На сцену вышел ведущий бекстейджа Иван Люленов, представивший саундтрек проекта — песню Я маю талант.

Кто из участников четвертого эпизода прошел дальше

Милана Кальниченко и Милан Дитиненко — спортивные бальные танцы;

Василий Маевский — гиревой спорт;

Валерия GRYGORIVNA — вокал;

Максим Герман и Елизавета Грязева — воздушная гимнастика;

Марко Сердинский — вокал;

Константин Кукушкин — игра на аккордеоне;

Екатерина Погребенная — рисование светом;

Максим Голосков — рэп;

Евгения Ящук — танцы;

Дмитрий Грунский — стронгмен;

Дарья Мелявская — гимнастика;

команда Maximal & Gratsiya (SDM crew) — танцы;

Кира Касинец — чтение скороговорки;

Елена Вагонова и Валерия Радомская — воздушная гимнастика;

Злата Клепач — вокал;

коллектив BE BEST TEACHERS — танцы;

Мария Билоус — гимнастика;

Диана Чмых — рисование грудью;

Анна Грынива — этнодиджеинг;

Дарья Пономаренко — воздушный пилон;

Иван Люленов — вокал.

Пятый эпизод Україна має талант выйдет в следующее воскресенье, 20 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ.

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