13 вересня відбувся вже четвертий епізод нового сезону Україна має талант.

Як пройшов четвертий епізод Україна має талант 2026

Четвертий випуск шоу Україна має талант зібрав на сцені українських та світових рекордсменів. Вражали виступами повітряні гімнасти, танцівники, вокалісти та інші яскраві учасники. Під час ефіру було встановлено одразу кілька рекордів, журі вперше за сезон натиснули спільну золоту кнопку, а одним із учасників несподівано став ведучий бекстейджу Іван Люлєнов.

Відкрили випуск юні чемпіони зі спортивних бальних танців Мілана Кальніченко та Мілан Дитиненко. Вони представили номер у циганському стилі, поєднавши самбу та румбу.

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Виступ вразив Олену Кравець, яка зізналася, що від початку й до завершення номера відчувала мурашки.

Одним із головних героїв випуску став 12-річний Василь Маєвський із Закарпаття — чотириразовий рекордсмен світу з гирьового спорту. Свій четвертий світовий рекорд хлопець встановив просто на сцені шоу, піднявши 32-кілограмову гирю 21 раз.

Артем Пивоваров назвав виступ Василя стовідсотковим успіхом і наголосив, що такі діти є прикладом сили та незламності нового покоління українців.

Не менш видовищний номер показали повітряні гімнасти із Запоріжжя Максим Герман та Єлизавета Грязєва. Вони працюють у Запорізькому державному цирку й продовжують тренування навіть під час повітряних тривог — у бомбосховищі.

Для шоу Максим та Єлизавета підготували складний номер на ланцюгах. Після виступу судді підвелися зі своїх місць, а зал зустрів артистів вигуками “браво”. У результаті пара отримала три “так”.

Особливо емоційним став виступ Катерини Погребенної з Біляївки Одеської області. Художниця створила шоу світлових картин, присвячене пам’яті людей, життя яких забрала Росія. Завершився номер хвилиною мовчання, під час якої підвелися і журі, і глядачі.

Артем Пивоваров зазначив, що Катерина “малює світлом”, так само як українські воїни борються на боці світла, та побажав їй і надалі нести його людям.

Новий рекорд на сцені встановив і Дмитро Грунський із Дніпра — володар найсильнішої бороди у світі. За її допомогою він протягнув чотири квадроцикли. Грунський став першим українцем, який має 12 рекордів Гіннеса, встановлених в Україні.

Ще однією рекордсменкою стала 11-річна Кіра Касинець з Ужгорода. Вона прочитала скоромовку з 1 336 слів (2 780 складів) за 7 хвилин 35 секунд, встановивши світовий рекорд.

Спеціально на Україна має талант із Шанхаю приїхали Олена Вагонова та Валерія Радомська, які понад сім років не були в Україні. Гімнастки виконали складний номер із висінням на волоссі.

Просто на сцені вони встановили рекорд України, провисівши на волоссі 2 хвилини 2 секунди. Їхній виступ настільки вразив суддів, що Олена Кравець, Артем Пивоваров та Стас Боклан натиснули єдину в сезоні спільну золоту кнопку.

Золоту кнопку цього вечора отримала й Дарія Пономаренко, яка вже брала участь у шоу п’ять років тому. Цього разу 13-річна гімнастка повернулася з номером на повітряному пілоні.

Олена Кравець назвала побачене надприродно красивим і віддала Дарії свою золоту кнопку.

Фінал випуску також став несподіванкою. На сцену вийшов ведучий бекстейджу Іван Люлєнов, який представив саундтрек проєкту — пісню Я маю талант.

Хто з учасників четвертого епізоду пройшов далі

Мілана Кальніченко та Мілан Дитиненко — спортивні бальні танці;

Василь Маєвський — гирьовий спорт;

Валерія GRYGORIVNA — вокал;

Максим Герман та Єлизавета Грязєва — повітряна гімнастика;

Марко Сердинський — вокал;

Костянтин Кукушкін — гра на акордеоні;

Катерина Погребенна — малювання світлом;

Максим Голосков — реп;

Євгенія Ящук — танці;

Дмитро Грунський — стронгмен;

Дар’я Мелявська — гімнастика;

команда Maximal & Gratsiya (SDM crew) — танці;

Кіра Касинець — читання скоромовки;

Олена Вагонова та Валерія Радомська — повітряна гімнастика;

Злата Клепач — вокал;

колектив BE BEST TEACHERS — танці;

Марія Білоус — гімнастика;

Діана Чмих — малювання грудьми;

Ганна Гриніва — етнодіджеїнг;

Дарія Пономаренко — повітряний пілон;

Іван Люлєнов — вокал.

П’ятий епізод Україна має талант вийде наступної неділі, 20 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ.

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