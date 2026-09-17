Лідер рок-гурту O.Torvald та військовослужбовець ЗСУ Женя Галич пригадав, як на початку повномасштабного вторгнення йому вдалося вперше виїхати за кордон, щоб зустрітися з дружиною та дітьми.

Як виявилося, цьому посприяв співак Олег Винник, який на той момент перебував у Німеччині.

Про це Галич розповів в інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк.

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Женя Галич розповів про допомогу Олега Винника з виїздом за кордон

За словами Галича, у перший рік повномасштабної війни отримати звільнення чи дозвіл на виїзд військовим було практично неможливо.

Однак ситуацію змінила допомога Олега Винника, який придбав у Німеччині реанімобіль для батальйону, де служив Галич.

— Комбат каже: Так, хто у нас там із шоубізнесу? Зови Галича і Красулю. Ми прийшли, він каже: Треба забрати швидку. Я вже на голках кажу: Я заберу всі швидкі, які тільки потрібно. І нас із Жекою відпустили за швидкою, — пригадав Галич.

Скориставшись нагодою, Женя Галич вирішив не попереджати дружину та дітей, які на той час знайшли прихисток у Польщі, і влаштував їм несподівану зустріч.

— Це так було романтично. Я їм сюрприз зробив. Я приїхав – ну, сльози, ясно, — поділився емоціями артист.

Нагадаємо, що у 2025 році дружина та діти музиканта остаточно повернулися з Польщі додому в Україну.

Фото: Женя Галич

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