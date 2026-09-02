Уже 7 сентября на телеканале ICTV2 состоится долгожданная премьера 4-серийного детектива ДВРЗ проти шпигуна.

В новых приключениях любимых столичных участковых Сергея Бондаря и Петра Дзюбы, которых сыграли Вячеслав Довженко и Виталий Иванченко, зрителей ждет неожиданный интересный поворот: в кадре появится старший сын Вячеслава Довженко — Иван.

Как Вячеславу Довженко работалось на съемочной площадке с сыном Иваном – читайте в материале.

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Вячеслав Довженко сыграл с сыном Иваном в детективе ДВРЗ против шпиона

По сюжету одного из опытных участковых планируют отправить на пенсию, а в участке появляется молодой и амбициозный стажер Антон Довгий (в исполнении Ивана Довженко). Так что на экране отец и сын станут настоящими экранными конкурентами.

Вячеслав Довженко признался, что на рабочей площадке научился воспринимать сына исключительно как профессионального партнера по кадру, а не как ребенка.

— На площадке нет отца – есть коллега, и я чувствую себя именно старшим коллегой. Как отец могу отметить, что Иван начинает гораздо смелее и лучше, чем я в его годы. Он более опытный, сознательный в этой профессии, что меня радует, — поделился Вячеслав Довженко.

В то же время, звезда украинского экрана подчеркнул, что принципиально не контролирует каждый шаг Ивана в кадре и дает ему полную свободу для самовыражения.

— Если сын попросит совета – это другое дело, конечно, расскажу. Но влезать, что-то свое вносить и навязывать – нет, это не моя история. Потому что это творческий путь Ивана, пусть он сам ищет, открывает что-то новое для себя и наслаждается этим, — отметил Вячеслав Довженко.

В центре истории ДВРЗ проти шпигуна – резонансное событие: на территории отдаленного столичного района похищают британского дипломата Питера Стаббса. Чтобы избежать международного скандала, Бондарю, Дзюбе и новому стажеру придется объединить усилия, несмотря на личную конкуренцию.

Кроме динамичного расследования и забавных ситуаций, проект удивит зрителей темой двойников:

На площадке вместе работала династия Довженко.

Актер Виталий Иванченко предстанет сразу в двух совершенно разных ролях.

Также в премьерной 4-серийке зрители увидят любимых актеров: Екатерину Варченко, Владимира Гладкого, Надежду Хильскую, Игоря Портянко, Маргариту Бахтину и других.

Фото: ICTV2

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