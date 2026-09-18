18 вересня свій 50-річний ювілей святкує один із найхаризматичніших і найпопулярніших українських акторів сучасності, володар престижних кінопремій та зірка серіалів ICTV2 Дільничний з ДВРЗ та АТП Перевізники В’ячеслав Довженко.

Проте за успіхом і визнанням стоїть довгий шлях непростих випробувань, перемог, помилок і щирої любові до своєї справи.

“Таємне” народження та дитинство в селі

У паспорті Вячеслава (саме так, без апострофа записано його ім’я у паспорті) офіційно вказано місто Дніпро. Насправді ж він народився у смт Кринички на Дніпровщині — таку хитрість колись улаштувала бабуся, аби онука не дражнили сільським.

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Найтепліші дитячі спогади В’ячеслава пов’язані із селом Червоноіванівка, де жили дідусь із бабусею. Дідусь працював учителем у місцевому інтернаті й був справжнім майстром на всі руки, а бабуся — сільською лікаркою.

— Пам’ятаю, як улітку дідусь змайстрував нам човник зі старої тракторної камери. На цьому найкрутішому “плавальному засобі” ми перепливали всі ставки й почувалися справжніми моряками! А на горищі зберігалося чимало цікавого, зокрема старі радянські ковзани. Вони були незручними й нетупими, але ми з братом з радістю грали в хокей. Ключки також дідусь виточив сам із дерева. А ще ми катались на лижах із гірок — це було неймовірно весело, — згадує актор.

У селі тоді не було церкви, тож хлопчика хрестили таємно в сараї, запросивши священника з іншого містечка. Актор досі має заповітну мрію — збудувати в цьому селі храм.

Головною вихователькою майбутнього артиста була бабуся. Вона постійно молилася за нього і просила Бога, щоб його всі любили. Коли у В’ячеслава запитують про секрет його нинішньої популярності, він із посмішкою каже: Напевно, бабуся намолила.

Від залізничного технікуму до театрального вишу

Батько В’ячеслава обіймав серйозну посаду на залізниці й мріяв, щоб син пішов його стопами. Коли хлопець потайки забрав документи із залізничного технікуму та вступив до театрального, батько два місяці з ним не розмовляв.

Однак серце батька розтануло, коли він прийшов на дипломну виставу сина і відчув справжню гордість, а згодом навіть плакав, дивлячись фільми за участі В’ячеслава.

Шлях у професію виявився тернистим. Після першого курсу Дніпропетровського театрального училища через підліткову кризу та прогули Слава ледь не вилетів із вишу.

Від відрахування його врятувала мудра викладачка, пообіцявши йому поставити “задовільно”, якщо той щодня приходитиме слухати її пару. У 1995 році Довженко закінчив училище за двома спеціалізаціями — актор театру ляльок та актор театру драми.

Немилість росіян і випробування театром

У 24 роки В’ячеслав зіграв Петра I у фільмі Юрія Іллєнка Молитва за гетьмана Мазепу поруч із Богданом Ступкою. Образ царя-самодура спричинив болючу реакцію: актор на довгих шість років потрапив у немилість до російських продюсерів, а українське кіно тоді майже не знімалося.

У ті роки його рятувала робота в театрі. Разом із колегами вони об’їздили всю країну з культовою виставою Чайка на ім’я Джонатан. Паралельно Довженко здобув другу вищу освіту — у 2009 році закінчив режисерське відділення КНУТКТ ім. І. К. Карпенка-Карого.

Або перший, або ніхто

Справжнім проривом стала роль добровольця з позивним Серпень у фільмі Ахтема Сеітаблаєва Кіборги (2017). За цю роботу В’ячеслав отримав Золоту Дзиґу та премію Кіноколо у номінації Найкраща чоловіча роль, а у 2019 році здобув звання Заслуженого артиста України.

Справжню народну любов і славу йому принесла роль дільничного Сергія Бондаря в серіалі Дільничний з ДВРЗ на ICTV2. Особливо актора обожнюють діти, а на столичному ДВРЗ він став справжнім народним героєм.

Сьогодні В’ячеслав викладає у кількох вишах і каже студентам правду без прикрас: Ти або перший у професії, або ніхто.

Він пригадує, як йому самому колись казали критики: Це не твоє, тобі треба залишити професію, ти не дотягуєш.

Проте сам актор закликає молодь не здаватися, учитися й віддавати професії максимум часу.

Довженко про першу дружину Ксенію

З майбутньою дружиною Ксенією Башою В’ячеслав познайомився у Вільному театрі.

— Вперше поцілувалися біля гуртожитку, стоячи на люку. Було зимно, ми гуляли Києвом, змерзли… Люк був теплим, поцілунок — гарячим і пристрасним. Ми почали зустрічатися, а потім одружилися, — пригадує артист.

У шлюбі народилися сини Іван та Василь. У 2018 році після 17 років спільного життя пара розлучилася, зберігши теплі й цивілізовані стосунки.

— Наші хороші стосунки залишилися завдяки мудрості Ксенії… Чому не зберегли шлюб? Взаємини вичерпали себе, це була також певна мудрість дружини – розійтись і піти кожен своїм шляхом, — пояснює актор.

В’ячеслав Довженко про синів Івана та Василя

Старший син Іван вже є актором театру ім. І. Франка та знімається у кіно. У серіалі ДВРЗ проти шпигуна та фільмі Мавка. Справжній міф Іван знявся разом з батьком. Батько підтримує його, але не нав’язує свою думку.

— Якщо син попросить поради – так, розкажу. Але влазити, нав’язувати своє бачення не стану. Це творчий шлях сина, нехай сам шукає, відкриває щось нове для себе і насолоджується цим, — каже В’ячеслав.

Молодший син Василь також обрав творчу сферу.

— Нещодавно він виграв грант на поїздку до Парижа з творчою групою. Сам знайшов, пройшов відбір… Ставитимуть вистави та проводитимуть майстер-класи. Це добре, що він розвивається, шукає себе. Я можу тільки підтримувати й хвилюватися за нього, — ділиться В’ячеслав.

Довженко про кохану Світлану

Довгий час після розлучення актор ретельно приховував своє особисте життя, оберігаючи його від сторонніх очей. Лише якось обмовився, що закоханий, і що щастя любить тишу.

Все змінилося у день його 48-річчя. Саме тоді В’ячеслав офіційно розсекретив роман із коханою на ім’я Світлана, яка працює дизайнеркою костюмів, зробивши репост її привітання в Instagram.

Познайомилися вони задовго до цього — ще років сім-вісім тому, працювали на зніманнях спільного проєкту. Доленосною стала друга зустріч у театрі вже під час повномасштабної війни. Обидва на той момент не мали стосунків.

Освідчення відбулося у другу їхню річницю, однак закохані ще дату весілля не назвали.

Сьогодні ювіляр продовжує активно зніматися: восени глядачі побачать його у другому сезоні АТП Перевізники на ICTV2, незабаром стартують знімання четвертого сезону Дільничного з ДВРЗ, а також його можна побачити у виставах Театру на Подолі.

Фото: особистий архів В’ячеслава Довженка, ICTV2

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