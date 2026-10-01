1 октября 2026 года, в День защитников и защитниц Украины, во всех кинотеатрах страны начинается официальный прокат документальной ленты Омега.

Фильм рассказывает о реальной боевой работе и повседневной жизни воинов одного из самых известных спецподразделений Национальной гвардии Украины.

Документальный фильм Омега вышел в прокат: что известно

Замысел картины Омега возник еще до начала полномасштабной войны, когда продюсер Михаил Ухман жил вместе с бойцами и хотел рассказать обществу об их подвигах.

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Главная особенность фильма – полное отсутствие дикторского текста, постановочных сцен или традиционных интервью.

Большинство материала составляет живая съемка реальных боев, произведенная самими спецназовцами на камеры GoPro.

Начальник Центра специального назначения Омега НГУ Павел Яцюк подчеркнул правдивость и реализм фильма.

– Конечно, это не экшн. Это фильм живой, реальный о реальной войне, об отдыхе, о происходящем на боевых действиях. Это не сказка, это не вымысел – это реально боевой фильм. Тому, кто хочет какого-нибудь экшна — надо идти на другой фильм. А кому интересно, что происходит реально на войне — нужно смотреть этот фильм. Приглашаю всех в кинотеатры Украины, — подчеркнул Яцюк.

За плечами спецподразделения Омега — опыт боев за Киевщину, Донецкую область (в том числе — Павловку и Бахмут), разведка возле Креминной, а также сверхсложная секретная операция по спасению выходивших из Азовстали украинских военных.

Продюсер ленты Михаил Ухман рассказал о своем давнем замысле показать работу бойцов.

— Главный замысел — это показать было Омегу… Они настолько крутые. И это такая маленькая, небольшая часть того, что я видел в этом фильме. К сожалению, по определенным причинам многое еще нельзя показывать, потому что идет война, лица, и безопасность, и все остальное… Я считаю, что наше кино должно быть, как Омега: немного ироничное, сильное, немного пропаганды, защищать, разрушать врага, уничтожать их пропаганду, — рассказал Ухман.

Лента уже получила награду на фестивале Docudays UA и готовится к международным показам в Европе и США.

Фото: ЦСП Омега НГУ

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