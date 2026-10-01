1 жовтня 2026 року, у День захисників та захисниць України, в усіх кінотеатрах країни розпочинається офіційний прокат документальної стрічки Омега.

Фільм розповідає про реальну бойову роботу та буденне життя воїнів одного з найвідоміших спецпідрозділів Національної гвардії України.

Документальний фільм Омега вийшов у прокат: що відомо

Задум картини Омега виник ще до початку повномасштабної війни, коли продюсер Михайло Ухман мешкав разом із бійцями й прагнув розказати суспільству про їхні подвиги.

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Головна особливість фільму — повна відсутність дикторського тексту, постановчих сцен чи традиційних інтерв’ю.

Більшість матеріалу становить жива зйомка реальних боїв, здійснена самими спецпризначенцями на камери GoPro.

Начальник Центру спеціального призначення Омега НГУ Павло Яцюк підкреслив правдивість і реалізм стрічки.

— Звичайно, це не екшн. Це фільм живий, реальний про реальну війну, про відпочинок, про те, що відбувається на бойових діях. Це не казка, це не вигадка — це реально бойовий фільм. Тому хто хоче якогось екшну — треба йти на інший фільм. А кому цікаво, що відбувається реально на війні — то треба дивитися цей фільм. Запрошую усіх в кінотеатри України, — наголосив Яцюк.

За плечима спецпідрозділу Омега — досвід боїв за Київщину, Донеччину (зокрема, Павлівку та Бахмут), розвідка біля Кремінної, а також надскладна секретна операція з порятунку українських військових, які виходили з Азовсталі.

Продюсер стрічки Михайло Ухман розповів про свій давній задум показати роботу бійців.

— Головний задум — це показати було Омегу… Вони настільки круті. І це така маленька, невеличка частка того, що я бачив в цьому фільмі. На жаль, з певних причин багато чого не можна ще показувати, бо йде війна, обличчя, і безпека, і все інше… Я вважаю, що наше кіно має бути, як Омега: трішки іронічне, сильне, трішки пропаганди, захищати, руйнувати ворога, знищувати їхню пропаганду, — розповів Ухман.

Стрічка вже здобула відзнаку на фестивалі Docudays UA та готується до міжнародних показів у Європі та США.

Фото: ЦСП Омега НГУ

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