Співак Павло Зібров поділився подробицями особистого життя доньки Діани.

В інтерв’ю виданню BLIK.ua Зібров розповів, як Діана переживає завершення стосунків із нареченим Андрієм Іщенком, з яким вона була разом майже десять років.

Зібров розкрив подробиці особистого життя доньки Діани

У липні 2026 року Павло Зібров підтвердив, що Діана та Андрій розійшлися.

Зараз дивляться

Причиною розриву стали серйозні розбіжності та певні вимоги з боку нареченого, які дівчина вважала для себе неприйнятними.

Утім, за словами Зіброва, болісний етап залишився позаду, а Діана не лише повернулася до активного життя, а й почувається щасливою.

— Їй уже 29, життєвий досвід є. Вона це все пережила, перемолола, зробила висновки. Вона зараз щаслива в тому, що вона не одинока. Будемо так казати — не одинока. У неї багато друзів, подруг. Вона ходить на театральні вистави, прем’єри, концерти, виставки. У неї дуже активне життя. І вона від того кайфує. Плюс у неї собачка мила є — Нана, пудельочок. Вони там цілуються, обіймаються. Вона її дуже любить. У них така любов зараз із собачкою, — поділився Павло Зібров.

Наразі Діана Зіброва продовжує працювати у творчій команді свого батька, займається PR-напрямком та SMM, і активно проводить дозвілля.

Фото: Павло Зібров

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.