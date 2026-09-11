Певец Павел Зибров попал в неприятную ситуацию во время гастрольной поездки. Певца обокрали прямо в поезде, когда он направлялся на одно из своих выступлений.

Подробностями досадного инцидента Зибров поделился в эфире проекта ЖВЛ представляє.

Павла Зиброва обокрали в поезде: что известно

По словам Павла Зиброва, во время поездки к нему обратились пассажирки, которые узнали звезду и попросили об общем фото и автографе.

Сейчас смотрят

Певец не отказал поклонницам, однако именно во время общения с купе исчезла его новая сценическая вещь.

– Я ехал в поезде. Знаете, сейчас каждый хочет автограф, увидел и спрашивает, можно ли. Вот зашли красивые молодые девушки, все хорошо, а я так распустил усы. Ляп, а новой фирменной концертной рубашки нет, украли! Даже этикетка была, из Эмиратов привезли, она у меня лежала. Это было практически недавно. Смотрю, а нет ее. В поезде мы все проверили, – рассказал Зибров.

Павел Зибров с юмором и легкой иронической грустью предполагает, что девушки могли забрать брендовую одежду себе как своеобразный “сувенир” в память о случайной встрече с певцом.

Также Зибров добавил, что поиски вещи в поезде результата не дали, так что артисту пришлось выходить из ситуации без новой эффектной рубашки.

Фото: Павел Зибров

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.