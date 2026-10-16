Українська журналістка та телеведуча Аліна Доротюк поділилася сумною звісткою.

У родині Аліни Доротюк сталося горе — помер її молодший двоюрідний брат Роман, якому було лише 29 років.

Про трагедію Доротюк повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Аліна Доротюк повідомила, що помер її двоюрідний брат Роман

За словами Аліни Доротюк, про критичний стан родича вона дізналася кілька днів тому.

Медики боролися за життя хлопця та провели складні хірургічні втручання, проте врятувати його не вдалося.

— Минулого вівторка сестра повідомила мені, що наш молодший двоюрідний брат перебуває в лікарні у вкрай важкому стані. Після того, як йому зробили дві трепанації черепа в наступні дні, лікарі сказали нам готуватися до найгіршого сценарію. Мого брата більше немає. Обставини смерті з’ясовуватиме слідство, – написала Аліна Доротюк.

Що саме стало причиною важкого стану та подальшої смерті молодого чоловіка, наразі встановлюють правоохоронні органи.

Аліна Доротюк зізналася, що зараз її рідні переживають надзвичайно складний період.

Доротюк подякувала своїй аудиторії за співчуття та попросила згадати Романа у молитвах.

— І саме сьогодні я ще раз переконуюся, що підтримка людей – це найцінніший скарб. Цей допис не для того, щоб ви мене жаліли. Я – сильна. Але людина стає ще сильнішою, коли відчуває підтримку. Тому – ще раз дякую, що ви всі є у мене. І помоліться за душу мого брата Романа, якому назавжди 29, – звернулася до фоловерів Аліна Доротюк.

Фото: Аліна Доротюк

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