Сегодня, 19 октября, украинская телеведущая Леся Никитюк отмечает день рождения. Звезде исполнилось 39 лет.

По этому случаю ее жених — военнослужащий Дмитрий Бабчук — публично обратился к Лесе Никитюк в социальных сетях.

Жених Леси Никитюк поздравил ее с Днем рождения

В своих Instagram-stories Дмитрий Бабчук призвал подписчиков присоединиться к поздравлениям в адрес телеведущей.

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— Поздравьте мою красивую женщину с днем ​​рождения, — лаконично, но тепло написал Бабчук.

Наречений Лесі Нікітюк привітав її з днем народження

Фото: instagram.com/special_my_profession

Чуть позже жених Леси Никитюк похвастался и необычным презентом, который подготовил любимой.

Он опубликовал фотографию особого арт-объекта, искренне порадовавшего именинницу.

— Посмотрите, какое сокровище подарил. Не знаю, что это, но она очень счастлива, – с юмором поделился Бабчук.

 

Наречений Лесі Нікітюк привітав її з днем народження

Фото: instagram.com/special_my_profession

Ранее Леся Никитюк рассказала, вышла ли замуж за военного Дмитрия Бабчука.

Напомним, что Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук официально подтвердили отношения в октябре 2024 года, в январе 2025 стало известно о помолвке, а летом 2025 у них родился сын Оскар.

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