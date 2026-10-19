Леся Никитюк празднует 39-летие: как телеведущую поздравил ее жених-военный
Сегодня, 19 октября, украинская телеведущая Леся Никитюк отмечает день рождения. Звезде исполнилось 39 лет.
По этому случаю ее жених — военнослужащий Дмитрий Бабчук — публично обратился к Лесе Никитюк в социальных сетях.
Жених Леси Никитюк поздравил ее с Днем рождения
В своих Instagram-stories Дмитрий Бабчук призвал подписчиков присоединиться к поздравлениям в адрес телеведущей.
— Поздравьте мою красивую женщину с днем рождения, — лаконично, но тепло написал Бабчук.
Чуть позже жених Леси Никитюк похвастался и необычным презентом, который подготовил любимой.
Он опубликовал фотографию особого арт-объекта, искренне порадовавшего именинницу.
— Посмотрите, какое сокровище подарил. Не знаю, что это, но она очень счастлива, – с юмором поделился Бабчук.
Ранее Леся Никитюк рассказала, вышла ли замуж за военного Дмитрия Бабчука.
Напомним, что Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук официально подтвердили отношения в октябре 2024 года, в январе 2025 стало известно о помолвке, а летом 2025 у них родился сын Оскар.