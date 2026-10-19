Леся Нікітюк святкує 39-річчя: як телеведучу привітав її наречений-військовий
Сьогодні, 19 жовтня, українська телеведуча Леся Нікітюк відзначає день народження. Зірці виповнилося 39 років.
З цієї нагоди її наречений — військовослужбовець Дмитро Бабчук — публічно звернувся до Лесі Нікітюк у соціальних мережах.
Наречений Лесі Нікітюк привітав її з Днем народження
У своїх Instagram-stories Дмитро Бабчук закликав підписників приєднатися до привітань на адресу телеведучої.
— Привітайте мою гарну жінку з днем народження, — лаконічно, але тепло написав Бабчук.
Трохи згодом наречений Лесі Нікітюк похизувався і незвичним презентом, який підготував для коханої.
Він опублікував фотографію особливого артоб’єкта, який щиро потішив іменинницю.
— Гляньте, який мистецький скарб подарував. Не знаю, що це, але вона дуже щаслива, — з гумором поділився Бабчук.
Раніше Леся Нікітюк розповіла, чи вийшла заміж за військового Дмитра Бабчука.
Нагадаємо, що Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук офіційно підтвердили стосунки у жовтні 2024 року, у січні 2025 року стало відомо про заручини, а влітку 2025 року у них народився син Оскар.