Сьогодні, 19 жовтня, українська телеведуча Леся Нікітюк відзначає день народження. Зірці виповнилося 39 років.

З цієї нагоди її наречений — військовослужбовець Дмитро Бабчук — публічно звернувся до Лесі Нікітюк у соціальних мережах.

Наречений Лесі Нікітюк привітав її з Днем народження

У своїх Instagram-stories Дмитро Бабчук закликав підписників приєднатися до привітань на адресу телеведучої.

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— Привітайте мою гарну жінку з днем народження, — лаконічно, але тепло написав Бабчук.

Трохи згодом наречений Лесі Нікітюк похизувався і незвичним презентом, який підготував для коханої.

Він опублікував фотографію особливого артоб’єкта, який щиро потішив іменинницю.

— Гляньте, який мистецький скарб подарував. Не знаю, що це, але вона дуже щаслива, — з гумором поділився Бабчук.

Раніше Леся Нікітюк розповіла, чи вийшла заміж за військового Дмитра Бабчука.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук офіційно підтвердили стосунки у жовтні 2024 року, у січні 2025 року стало відомо про заручини, а влітку 2025 року у них народився син Оскар.

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