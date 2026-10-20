Український кінематограф готує святковий сюрприз для глядачів: у широкий прокат виходить сімейна комедія Два Різдва, Одна Леся.

Стрічка обіцяє не лише розсмішити, а й змусити замислитися над життєвими виборами.

Прем’єра в кінотеатрах запланована вже на 1 січня 2027 року, а поки що творці представили перший офіційний тизер фільму.

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Про сюжетну зав’язку, зірковий акторський склад та подробиці знімання — читайте далі.

Два Різдва, Одна Леся: вийшов офіційний тизер нової української комедії

У центрі історії — головна героїня (у виконанні Лесі Нікітюк), яка свого часу відмовилася від власних амбіцій та кар’єри телезірки заради кохання.

Проте раптове різдвяне диво дарує їй унікальний шанс зазирнути в альтернативну версію власного життя і спробувати зробити інший вибір. Чи скористається вона ним — глядачі дізнаються вже в кінотеатрах.

Виробництвом стрічки займалися Starlight Production та Новий канал, а дистриб’ютором в Україні є Green Light Films. Проєкт створено за підтримки національного онлайн-кінотеатру Sweet.tv.

Головну жіночу роль доповнює потужний акторський ансамбль. Чоловіка героїні зіграв Володимир Кравчук, для якого це вже не перша спільна творча історія з Лесею Нікітюк.

— У це важко повірити, але початок цієї історії був у 2004 році, де ми з Лесею на фестивалі КВК придумували жарти для її капітанського конкурсу. Склейка! І от у 2026-му ми граємо подружжя, якому вже не до жартів. Завжди цікаво уявляти, як могло б повернутися твоє життя після якогось рішення. Сподіваюся, життя глядачів теж трішки зміниться після рішення прийти на фільм Два Різдва, Одна Леся. Звісно, зміниться на краще! — поділився думками Володимир Кравчук.

На противагу простому сімейному життю, на екрані з’явиться інший претендент на серце головної героїні — самозакоханий продюсер із “життя мрії”. Його роль виконав Євгеній Лісничий, для якого ця стрічка стала дебютом у повнометражному кіно.

— Я думаю, буде ржака! Ми часто всі “кололися” просто на майданчику. Сподіваюся, ці дублі залишать і покажуть під час титрів. Комфортно працювалося з усіма, швидко знаходили спільний вайб. Більшість сцен – з Ангеліною Гущиною та Лесею Нікітюк. З Ангеліною ми давно знайомі й не раз працювали, а з Лесею вперше, — ділиться емоціями Євгеній Лісничий.

Окрім головних героїв, у новорічній комедії зіграла справжня зіркова плеяда українських акторів: Ірма Вітовська, Яків Кучеревський, Ангеліна Гущина, Олександр Соколов, Євгенія Мʼякенька, Олександр Ярема, Віталій Салій, Макс Ткаченко, Ольга Атанасова та інші.

Режисеркою-постановницею проєкту стала Аля Бухтіярова, автором ідеї — Юрій Микуленко, який створив сценарій у співавторстві з Марком Лимаренком та Богданом Циганком.

За візуальне втілення відповідають оператор-постановник Костянтин Пономарьов і художник-постановник Андрій Гречишкин, а продюсерами стрічки стали Олена Антонова та Андрій Савченко.

Комедію Два Різдва, Одна Леся виробництва Starlight Production та Нового каналу дивіться в усіх кінотеатрах країни з 1 січня 2027 року.

Фото: Starlight Production та Новий канал

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