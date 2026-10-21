Український ведучий Володимир Остапчук висловився щодо конфлікту між його третьою дружиною Катериною Полтавською (Остапчук) і другою дружиною Христиною Горняк.

На своїй сторінці в Instagram Остапчук чітко озвучив свою позицію щодо сварки Катерини Остапчук та Христини Горняк.

Володимир Остапчук про сварку Катерини Полтавської та Христини Горняк

За словами Остапчука, відсутність реакції в соцмережах зовсім не означає байдужість до ситуації в родині. Ведучий наголосив, що повністю поділяє позицію своєї дружини Катерини, проте не бачить сенсу повертатися до подій минулого.

Зараз дивляться

— Повністю підтримую дружину, бо якщо ж я в сторіз нічого не напишу, то значить не підтримую, треба буквально кожен крок виставляти в інтернет, бо поза телефоном життя не існує. Не з поваги, а з небажання тягнути події багаторічної давнини в теперішнє, обговорювати не збираюся, забув, як наче то тривало тільки кілька років. Точно, воно стільки й тривало, — написав Володимир Остапчук.

Також Остапчук пояснив, чому саме Катерина бере на себе публічні коментарі щодо подібних суперечок.

— Катя як журналіст зробить наші думки зрозумілими, а не хайповими, і про сьогодні, а не сто років тому. У мене писати виходить погано. У мікрофон краще говорю, і за 42 роки нахайпувався вже, — додав ведучий.

Зараз Володимир Остапчук зосереджений на родинному затишку, майбутньому поповненні та відновленні нормального спілкування з дітьми від першого шлюбу з Оленою Войченко.

— У мене нарешті все добре вдома, я нарешті можу спілкуватися з дітьми від першого шлюбу без скандалів через це вдома та з їхньою мамою, у мене скоро народиться четверта дитина, я обираю бути з дружиною вдома, біля неї, — резюмував Володимир.

Нагадаємо, що чергова сварка між Катериною і Христиною сталася після того, як Горняк з’явилася у проморолику проєкту Холостяк 15.

У своїй візитівці вона згадала про попередній шлюб із ведучим, натякнувши на складний досвід сімейного життя.

У відповідь Катерина Остапчук публічно висловила обурення, звинувативши колишню дружину чоловіка у спробах піаритися на його імені та поширенні неправдивої інформації.

Христина Горняк наразі на закиди Катерини Полтавської не відреагувала.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.