На телеканале СТБ состоялась долгожданная премьера 15 сезона романтического реалити Холостяк.

Главный герой — капитан сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов — познакомился с девушками, которые будут бороться за его сердце.

Холостяк 15 сезон 1 выпуск: как прошла первая вечеринка

Как рассказывает СТБ, главная локация первой вечеринки Холостяка 15 была насквозь пропитана спортивным духом. Гостиную девушек украсили кубками, игровыми джерси, мячами и архивными фотографиями Кравцова.

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Главным символом вечера стала цифра 15: она обозначает как юбилейный сезон проекта, так и игровой номер, под которым Вячеслав более десяти лет выступает за национальную сборную Украины.

Поскольку имя Холостяка объявили заранее, участницы имели возможность подробно подготовиться к первому впечатлению.

Знакомство с девушками поразило Вячеслава Кравцова разнообразием подходов и сюрпризов.

Открывала вечер 39-летняя киевская бизнесвумен и нотариус Кристина Горняк (бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука).

Девушка пережила сложный опыт в отношениях, но пришла с улыбкой и юмором, вручив Холостяку реальный документ.

— Он шутливый, но как никогда серьезный! Договор о симпатии, намерении и потенциальном похищении сердца, — объяснила Кристина. Документ скрепили печатью и подписями.

Следующим к Вячеславу вышел мужчина, что озадачило Холостяка.

— Я до последнего надеялся, что это какая-то шутка. И точно знал, что розу я ему не дам, – признался Кравцов.

Выяснилось, что это был только партнер по танцам чемпионки мира по спортивным бальным танцам Дарьи Харитоновой, исполнившей для Кравцова страстную румбу.

Чемпионка по бодибилдингу Екатерина Мельник расстелила перед Кравцовым красную дорожку, а эксперт по недвижимости Елизавета Проценко вручила игральные карты для азартных людей.

А вот экс-баскетболистка Екатерина Петренко принесла кольцо с мячом и предложила Кравцову сыграть во дворовую игру 33.

Менеджер Леси Никитюк — Валерия Полянская — устроила экспромт-свидание прямо на локации, угостив Холостяка молодым картофелем с тюлькой.

Педиатр Виктория Хилюк подарила свой откровенный снимок — собственную флюорографию, а автоблогер Дарья Заинчуковская эффектно припарковала спорткар и пригласила Вячеслава Кравцова пообщаться в салоне.

Инженер дронарни Анна Мышак изготовила с Кравцовым ночник в форме сердца.

Косметолог Инна Миллер спела посвященную ему песню.

Актриса Марина Колесник подарила картину, написанную собственным телом без кисточек.

Екатерина Дойчева ошеломила появлением с домашней любимицей — курицей Ларисой, с которой они сделали снимок в фотобудке.

Как оказалось, с двумя девушками Вячеслав успел встретиться еще до официального старта первой вечеринки.

Модель Лия Энджел (Анголенко) заранее написала Кравцову и пригласила его на утреннюю прогулку по парку вместе с собакой Брюсом.

Легкая атмосфера настолько поразила Холостяка, что он вручил Лии первую розу сезона.

Маркетолог Татьяна Бевз устроила для спортсмена экстремальный заезд на эндуро-мотоциклах по бездорожью.

Свидание также завершилось вручением розы, так что на вечеринку Татьяна зашла уже с цветком, заставив соперниц волноваться.

Также среди участниц оказалась и давняя знакомая Вячеслава – 35-летняя психолог Любовь Конате, бывшая жена его экс-коллеги по сборной Украины.

Девушка призналась, что пришла увидеть в нем не только легендарного спортсмена, но и мужчину.

Что ждет Холостяка дальше, какое таинственное послание передал ведущий Григорий Решетник и кто покинет проект — смотрите во 2 выпуске Холостяка 15 уже в следующую пятницу, 23 октября, в 19:00 на СТБ.

Источник : СТБ

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