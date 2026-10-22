Сьогодні, 22 жовтня, акторка та комікеса Ірина Сопонару святкує день народження. Сопонару виповнилося 40 років.

З нагоди свого ювілею Ірина Сопонару підготувала для шанувальників гумористичний ролик.

Ірина Сопонару опублікувала відео з нагоди свого 40-річчя

У своєму Instagram іменинниця Ірина Сопонару опублікувала кумедне відео. У кадрі перед Іриною тримають святковий торт зі свічками у формі цифри 30.

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Проте за мить першу цифру підступно змінюють на 4.

Побачивши реальний вік, Сопонару емоційно реагує та буквально вибігає з кадру.

— З днем народження мене! Приймаю привітання, — лаконічно підписала святкове відео Ірина Сопонару.

Шанувальники та колеги по цеху вже засипають Ірину Сопонару теплими побажаннями та компліментами у коментарях, відзначаючи її чудову форму, почуття гумору й молодий вигляд.

Вітаю, красуне! Ти мегакрута!

Сяй і квітни! Будь найщасливішою.

Гарна Ірина. Їй 40?

Happy Birthday to you! Щоб всі так в 40 виглядали! Так тримати, нових висот тобі!

В сенсі вам 40? Серйозно? Ну, максимум 30. Вітаю й бажаю всього найкращого вам!

З Днем народження, зірочко! Хай цифри в паспорті ніколи не стануть на заваді твоїм мріям та сподіванням.

Фото: Ірина Сопонару

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