В столице завершились съемки шестого сезона популярного детективного сериала Розтин покаже для телеканала ICTV2.

Зрителей ждут 24 новых эпизода с запутанными расследованиями, борьбой с могущественной преступной организацией и участием в актерском составе известных актеров – Андрея Фединчика, Ирины Сопонару и Даниила Маржеца.

Розтин покаже: съемки шестого сезона завершены

Проект рассказывает о повседневной жизни судебно-медицинского бюро. По сюжету, опытный судебный эксперт Яна Гончар (Ольга Гришина) находит важные улики во время вскрытий, а следователь Олег Гончар (Артемий Егоров) и команда судебных экспертов идут по следу преступников. При этом героям приходится разбираться в собственных сложных взаимоотношениях.

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В новых эпизодах следователь Олег Гончар берется помочь своему старому знакомому Никите Фарине (Даниил Маржец). Он убежден, что видел свою сестру Александру, которую долгое время считали мертвой. Обычные поиски пропавшей быстро перерастают в опасное противостояние с крупным преступным синдикатом, и вся команда бюро оказывается под угрозой.

В шестом сезоне зрители снова увидят своих любимых актеров: Ольгу Гришину, Артемия Егорова, Игоря Портянко, Федора Гуринца, Сергея Деньгу, Викторию Билан и Анастасию Пустовит.

К актерскому составу присоединился Андрей Фединчик — он воплотит сложного и глубокого персонажа, детали которого пока держатся в секрете. Ирина Сопонару сыграет новую героиню, которая внесет коррективы в личную жизнь одного из сотрудников бюро.

Особым событием сезона станет дебют маленького Яремы — сына актрисы Виктории Билан. В сериале он сыграет ребенка своей экранной героини Анжелы и Зиновия Викентиевича, что добавит семейного уюта и юмора в сюжет.

— Моему персонажу предстоит пройти через множество испытаний, главное из которых – как сохранить семью. Родительство дается ему нелегко, ведь маленькие дети требуют невероятно много внимания и отнимают все время у жены… Зиновию поможет совет его друг и коллега Свят, но что из этого выйдет – скоро увидим, – делится актер Игорь Портянко.

Главная интрига сезона – развитие отношений между Яной и Олегом Гончаром. Создатели обещают новые испытания, эмоциональные всплески и попытки расставить точки в их совместном будущем.

— Моей героине, как всегда, предстоит много приключений. Она получит множество предложений — как личных, так и рабочих… Что касается новых увлечений, напомню: главное и постоянное хобби Яны Виталиевны — это работа. Будут опасности, которые еще больше сплотят нашу команду и… пара Гончаров, — сказала актриса Ольга Гришина.

Производством нового сезона занималась компания Mamas Film Production.

Дату премьеры шестого сезона в эфире ICTV2 объявит позже.

Напомним, что пятый сезон детектива, вышедший весной 2026 года, стал лидером телепросмотров и собрал 6,9 млн зрителей на экранах.

Фото: ICTV2

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