Украинская певица и фронтвумен группы Onuka Ната Жижченко откровенно рассказала, почему приняла решение оставаться с семьей в Украине и не вывозить детей за границу, несмотря на ежедневную опасность и военные угрозы.

Об этом Ната Жижченко рассказала в программе Тур зірками на Люкс ФМ.

Onuka рассказала, почему не вывозит детей из Киева во время войны

По словам Наты Жижченко, ее малыши практически не знают, какой бывает жизнь без воздушных тревог, взрывов и постоянного ощущения опасности, ведь растут непосредственно в этих условиях.

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— Лучше бы обстрелов не было, но мне легче представить их здесь в этой реальности, чем где-то в эмиграции. Они не знают иного. Старшему ребенку не было и двух лет, когда началась война, а вторая уже родилась и первую ночь провела в укрытии роддома — знала, куда идет, — отметила Ната Жижченко.

Onuka убеждена, что восприятие войны детьми в основном зависит от того, как вели себя и реагировали на обстоятельства сами родители.

— По-моему, дети не знают реальности и как это быть без тревог, не знают мира, где ты просто можешь планировать. Они чувствуют себя в этом так гармонично, насколько родители это реализуют. Если они панически боятся, то, конечно, таким семьям лучше, если есть возможности не присутствовать в такой атмосфере, — добавила ONUKA.

Напомним, Ната Жижченко и ее муж, саундпродюсер и музыкант Евгений Филатов, воспитывают двоих детей — шестилетнего сына Александра и трехлетнюю дочь Лину.

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