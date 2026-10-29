Датский актер Николай Костер-Вальдау прибыл с визитом в Киев.

Актер стал всемирно известным благодаря роли Джейме Ланнистера в культовом сериале Игра престолов.

О визите Николая Костер-Вальдау в Киев сообщает Reuters, издание India Global Review и пользователи Threads.

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В ночь на 28 октября, когда РФ нанесла очередной удар баллистикой по украинской столице, актер был вынужден спуститься в укрытие.

Николай Костер-Вальдау провел ночь на станции метро Золотые ворота. Видео с актером распространило издание India Global Review.

Находясь в подземке, Николай Костер-Вальдау призвал международное сообщество не сбавлять внимание и поддержку Украины.

— Нужно, чтобы люди не забывали, что есть страна, нуждающаяся в помощи от международного сообщества. Особенно сейчас, когда приближается зима, — подчеркнул Костер-Вальдау.

Кроме официальной миссии, актера заметили и во время прогулки по городу. В частности, Костер-Вальдау посетил одно из заведений отдыха на киевском Подоле.

Одна из пользователей соцсети Threads выложила совместное фото со звездой Игры престолов, подписав его: Обычные киевские будни с Николаем Костером Вальдау.

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Костер-Вальдау находится в Украине как посол доброй воли Программы развития ООН (UNDP), однако официальная цель приезда Николая Костера-Вальдау в Украину пока не разглашается.

Напомним, что Николай Костер-Вальдау выражает солидарность с Украиной с начала полномасштабного вторжения и публично осуждает российскую агрессию.

В апреле 2022 года Костер-Вальдау присоединился к глобальной инициативе Stand Up for Ukraine от международной организации Global Citizen, которая привлекала средства в помощь беженцам и пострадавшим от войны украинцам.

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