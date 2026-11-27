Второй сезон комедийно-приключенческого роуд-муви АТП Перевозчики на телеканале ICTV2 собрал 5,5 млн зрителей и закрепился в лидерах телепросмотра.

Вместе с итогами эфира команда канала порадовала поклонников новостью: сериал продолжат на третий сезон.

АТП Перевозчики: какие результаты показал второй сезон

Премьерный показ второго сезона подтвердил статус проекта как одного из популярнейших украинских сериалов в эфире. Каждую новую серию в среднем смотрели около 600 тыс. зрителей по всей Украине, а совокупный охват вместе с техническими повторами составил 5,5 млн. человек.

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За время трансляции сериал вышел на первое место в 20 программ в будние дни и занял второе место среди проектов выходного дня по мужской аудитории в возрасте 18–60 лет.

На ICTV2 поблагодарили зрителей за поддержку и отметили, что история напарников будет продолжаться.

— Благодарим нашу аудиторию и сообщаем о продлении приключений водителей-напарников Артема и Семена, — отметили в пресс-службе ICTV2.

АТП Перевозчики: что известно о втором сезоне

В центре истории — приключения двух водителей-напарников Артема Горбача и Семена Зозули. В каждой поездке героев ждут неожиданные испытания — от досадных приключений до криминальных и детективных историй, из которых Тема и Сема выпутываются благодаря дружбе, юмору и музыке.

В проекте сыграли известные украинские актеры, среди которых Вячеслав Довженко, Владимир Гладкий, Вера Кобзарь, Анна Гуляева, Дмитрий Суржиков, Ольга Атанасова, Роман Ясиновский и Ярослав Шахторин.

Первый сезон АТП Перевозчиков вышел на ICTV2 в марте 2025 года, возглавил праймовые сериальные рейтинги украинского телевидения и вошел в пятерку лидеров недельного топа сериалов Netflix в Украине, заняв 4 место.

Фото: ICTV2

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