Второй сезон сериала АТП Перевозчики стал хитом ICTV2: будет ли продолжениеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Второй сезон комедийно-приключенческого роуд-муви АТП Перевозчики на телеканале ICTV2 собрал 5,5 млн зрителей и закрепился в лидерах телепросмотра.
Вместе с итогами эфира команда канала порадовала поклонников новостью: сериал продолжат на третий сезон.
АТП Перевозчики: какие результаты показал второй сезон
Премьерный показ второго сезона подтвердил статус проекта как одного из популярнейших украинских сериалов в эфире. Каждую новую серию в среднем смотрели около 600 тыс. зрителей по всей Украине, а совокупный охват вместе с техническими повторами составил 5,5 млн. человек.
За время трансляции сериал вышел на первое место в 20 программ в будние дни и занял второе место среди проектов выходного дня по мужской аудитории в возрасте 18–60 лет.
На ICTV2 поблагодарили зрителей за поддержку и отметили, что история напарников будет продолжаться.
— Благодарим нашу аудиторию и сообщаем о продлении приключений водителей-напарников Артема и Семена, — отметили в пресс-службе ICTV2.
АТП Перевозчики: что известно о втором сезоне
В центре истории — приключения двух водителей-напарников Артема Горбача и Семена Зозули. В каждой поездке героев ждут неожиданные испытания — от досадных приключений до криминальных и детективных историй, из которых Тема и Сема выпутываются благодаря дружбе, юмору и музыке.
В проекте сыграли известные украинские актеры, среди которых Вячеслав Довженко, Владимир Гладкий, Вера Кобзарь, Анна Гуляева, Дмитрий Суржиков, Ольга Атанасова, Роман Ясиновский и Ярослав Шахторин.
Первый сезон АТП Перевозчиков вышел на ICTV2 в марте 2025 года, возглавил праймовые сериальные рейтинги украинского телевидения и вошел в пятерку лидеров недельного топа сериалов Netflix в Украине, заняв 4 место.
Фото: ICTV2