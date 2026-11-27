Другий сезон комедійно-пригодницького роуд-муві АТП Перевізники на телеканалі ICTV2 зібрав 5,5 млн глядачів та закріпився у лідерах телеперегляду.

Разом із підсумками ефіру команда каналу порадувала прихильників новиною: серіал продовжать на третій сезон.

АТП Перевізники: які результати показав другий сезон

Прем’єрний показ другого сезону підтвердив статус проєкту як одного з найпопулярніших українських серіалів в ефірі. Кожну нову серію в середньому дивилися близько 600 тис. глядачів по всій Україні, а сукупне охоплення разом із технічними повторами сягнуло 5,5 млн.

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За час трансляції серіал вийшов на першу сходинку у 20 програм у будні дні та посів друге місце серед проєктів вихідного дня за чоловічою аудиторією віком 18–60 років.

На ICTV2 подякували глядачам за підтримку та зауважили, що історія напарників триватиме.

— Дякуємо нашій аудиторії й повідомляємо про продовження пригод водіїв-напарників Артема і Семена, — зазначили в пресслужбі ICTV2.

АТП Перевізники: що відомо про другий сезон

У центрі історії — пригоди двох водіїв-напарників Артема Горбача та Семена Зозулі. У кожній поїздці на героїв чекають несподівані випробування — від прикрих пригод до кримінальних і детективних історій, з яких Тьома та Сьома виплутуються завдяки дружбі, гумору й музиці.

У проєкті зіграли відомі українські актори, серед яких В’ячеслав Довженко, Володимир Гладкий, Віра Кобзар, Анна Гуляєва, Дмитро Суржиков, Ольга Атанасова, Роман Ясіновський та Ярослав Шахторін.

Перший сезон АТП Перевізників вийшов на ICTV2 у березні 2025 року, очолив праймові серіальні рейтинги українського телебачення та увійшов до п’ятірки лідерів тижневого топу серіалів Netflix в Україні, посівши 4 місце.

Фото: ICTV2

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