Более 2 млн зрителей за неделю: 2 сезон АТП Перевозчики успешно стартовал на ICTV2
- 2 сезон АТП Перевозчики успешно стартовал на ICTV2.
- АТП Перевозчики на ICTV2 собрал миллионную аудиторию.
Первая неделя премьерного показа второго сезона комедийно-приключенческого роуд-муви АТП Перевозчики демонстративно подтвердили статус сериала как одного из самых любимых национальных телепродуктов.
Происшествия напарников Темы и Семы снова захватили эфир телеканала ICTV2.
АТП Перевозчики 2 сезон: рейтинги премьеры
Первые эпизоды второго сезона вместе с повторами уже посмотрели 2,2 млн украинцев по всей стране. Сериал вывел телеканал ICTV2 в уверенные лидеры слота по большинству мужских аудиторий (в том числе муж. 18-60, чел. 18-54, муж. 35-54, муж. 55-60 с гостями).
Средняя доля роуд-муви по коммерческой аудитории 18-60 (города 50+) составила 6,7%, а общий охват за все дни показа составил почти 2,2 млн зрителей.
Напомним, что дебютный сезон АТП Перевозчиков, вышедший на ICTV2 весной 2025 года, собрал у экранов 4 млн зрителей и вошел в 10 самых популярных сериалов недели на Netflix Украина.
Второй сезон уверенно удерживает высокую планку и остается среди фаворитов украинского зрителя.
АТП Перевозчики: что известно о втором сезоне
В центре сюжета франшизы — испытания и приключения водителей-напарников Артема Горбача (в исполнении Вячеслава Довженко) и Семена Зозули (который сыграл Владимир Гладкий).
В каждом рейсе они попадают в переплет, однако благодаря крепкой дружбе, взаимовыручке и закаленному юмору дают отпор любым аферистам и бандитам. Юмор для Темы и Семы остается настоящей суперсилой.
В новых сериях коллектива автопредприятия Рапид-Транс придется работать в непростых условиях войны и жесткой конкуренции. Коварный оппонент Игорь Сушко привлекает новую водительницу фуры — эффектную и умную Юлию Черную, роль которой исполнила Ольга Атанасова. По его замыслу, она должна обольстить Артема и разрушить работу рапидовцев.
Музыкальное оформление традиционно стало важной фишкой сериала. Если в первом сезоне звучали хиты группы ТИК и Виктора Бронюка, то во втором сезоне зрители слышат треки популярного исполнителя VAHA – Борщ и Не зупиняйте музику.
Кроме того, актеры Вячеслав Довженко и Владимир Гладкий впервые споют дуэтом композиции грузинского коллектива Аца-Баца, а в одном из эпизодов раздается народная песня Ішло дівча лучками в современной драйвовой обработке.
К своим ролям вернулись любимые актеры: Вячеслав Довженко, Владимир Гладкий, Вера Кобзарь, Анна Гуляева, Дмитрий Суржиков, Роман Ясиновский, Ярослав Шахторин и другие.
Новые эпизоды второго сезона комедийно-приключенческого сериала АТП Перевозчики смотрите с понедельника по четверг в 20.00 на телеканале ICTV2.
Фото: ICTV2