Первая неделя премьерного показа второго сезона комедийно-приключенческого роуд-муви АТП Перевозчики демонстративно подтвердили статус сериала как одного из самых любимых национальных телепродуктов.

Происшествия напарников Темы и Семы снова захватили эфир телеканала ICTV2.

АТП Перевозчики 2 сезон: рейтинги премьеры

Первые эпизоды второго сезона вместе с повторами уже посмотрели 2,2 млн украинцев по всей стране. Сериал вывел телеканал ICTV2 в уверенные лидеры слота по большинству мужских аудиторий (в том числе муж. 18-60, чел. 18-54, муж. 35-54, муж. 55-60 с гостями).

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Средняя доля роуд-муви по коммерческой аудитории 18-60 (города 50+) составила 6,7%, а общий охват за все дни показа составил почти 2,2 млн зрителей.

Напомним, что дебютный сезон АТП Перевозчиков, вышедший на ICTV2 весной 2025 года, собрал у экранов 4 млн зрителей и вошел в 10 самых популярных сериалов недели на Netflix Украина.

Второй сезон уверенно удерживает высокую планку и остается среди фаворитов украинского зрителя.

АТП Перевозчики: что известно о втором сезоне

В центре сюжета франшизы — испытания и приключения водителей-напарников Артема Горбача (в исполнении Вячеслава Довженко) и Семена Зозули (который сыграл Владимир Гладкий).

В каждом рейсе они попадают в переплет, однако благодаря крепкой дружбе, взаимовыручке и закаленному юмору дают отпор любым аферистам и бандитам. Юмор для Темы и Семы остается настоящей суперсилой.

В новых сериях коллектива автопредприятия Рапид-Транс придется работать в непростых условиях войны и жесткой конкуренции. Коварный оппонент Игорь Сушко привлекает новую водительницу фуры — эффектную и умную Юлию Черную, роль которой исполнила Ольга Атанасова. По его замыслу, она должна обольстить Артема и разрушить работу рапидовцев.

Музыкальное оформление традиционно стало важной фишкой сериала. Если в первом сезоне звучали хиты группы ТИК и Виктора Бронюка, то во втором сезоне зрители слышат треки популярного исполнителя VAHA – Борщ и Не зупиняйте музику.

Кроме того, актеры Вячеслав Довженко и Владимир Гладкий впервые споют дуэтом композиции грузинского коллектива Аца-Баца, а в одном из эпизодов раздается народная песня Ішло дівча лучками в современной драйвовой обработке.

К своим ролям вернулись любимые актеры: Вячеслав Довженко, Владимир Гладкий, Вера Кобзарь, Анна Гуляева, Дмитрий Суржиков, Роман Ясиновский, Ярослав Шахторин и другие.

Новые эпизоды второго сезона комедийно-приключенческого сериала АТП Перевозчики смотрите с понедельника по четверг в 20.00 на телеканале ICTV2.

Фото: ICTV2

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