21 апреля 2025 года продолжают праздновать Пасху. Также в этот день отмечается Всемирный день творчества и инновационной деятельности.

Какой сегодня церковный праздник — 21 апреля 2025 года

21 апреля 2025 года приходится на Светлый Понедельник, который следует сразу за праздником Пасхи, что в этом году отмечается 20 апреля.

В этот день празднуют Поливальный понедельник (или Обливной понедельник). Это древний народный обычай, который приходится на первый понедельник после Пасхи, то есть на Светлый понедельник.

Поливальный понедельник является одним из самых веселых и колоритных обрядов Пасхальной недели. Его главная традиция заключается в том, что люди, особенно молодежь, обливают друг друга водой.

Обливание водой в праздничный день считалось целебным — оно очищало, укрепляло здоровье и защищало от недугов. Этой понедельничной водой также кропили скот, домашнюю птицу и ульи с пчелами, чтобы уберечь их от болезней.

Люди продолжают праздновать Воскресение Христово, посещают храмы и проводят время с семьей.

В церковном календаре чтят память священномученика Януария. Как ревностный христианин, он проявил такую преданность вере, что впоследствии был рукоположен в епископа города Беневенто.

Кровь святого Януария хранится в неаполитанском кафедральном соборе, носящем его имя. На протяжении веков верующие имеют возможность наблюдать чудо: в день почитания Януария застывшая кровь временно переходит в жидкое состояние.

Также это день мучеников Прокула, Фавста, диаконов, Дисидерия, чтеца, Евтихия и Акутиона.

Какой сегодня, 21 апреля 2025 года, день в Украине

Стоит отметить, что 21 апреля также отмечается Международный день конопли и Всемирный день миграции рыб.

Также это всемирный день творчества и инновационной деятельности. Он провозглашен ООН в 2017 году с целью повышения осведомленности о важности творческого подхода к решению проблем и инноваций для устойчивого развития.

Кто празднует день ангела 21 апреля 2025 года

Именины 21 апреля празднуют обладатели таких имен: Януарий, Нифонт, Руфь, Сусанна.

Что нельзя делать 21 апреля 2025 года

В Светлый Понедельник, как и на протяжении всей Светлой недели, действуют несколько иные правила, чем в обычные дни.

В общем, не рекомендуется:

Грустить, поддаваться грусти и негативным мыслям — время Пасхи должно быть полным радости.

Заниматься тяжелым физическим трудом или работой по дому, которую можно отложить. Это время лучше посвятить духовному отдыху и общению с близкими.

Ссориться, конфликтовать и проявлять агрессию.

Заниматься рукоделием (шитьем, вязанием и т.д.).

Важно помнить, что Светлая неделя — это время особой духовной радости, поэтому следует избегать всего, что может эту радость омрачить.

Что можно делать сегодня

21 апреля 2025 года, в Светлый Понедельник, рекомендуется:

Посещать праздничные богослужения в храмах.

Продолжать приветствовать друг друга словами “Христос Воскрес!” — “Воистину Воскрес!”.

Проводить время с семьей и друзьями, радоваться Воскресению Христовому.

Заниматься благотворительностью и помогать тем, кто в этом нуждается.

Наслаждаться отдыхом и общением.

После окончания Великого поста, можно употреблять в пищу запрещенные блюда, однако умеренно.

Народные приметы на 21 апреля 2025 года

Народные приметы в Пасхальную неделю часто связаны с погодой:

Какая погода в Великий Понедельник, такой будет и вся Светлая неделя.

Солнечный день предвещает теплое и урожайное лето.

Дождь может указывать на прохладную весну.

Гром в этот день — к хорошему урожаю.

Яркое солнце — к быстрому потеплению.

Красная луна — к грозовому лету.

Туман над землей — к неурожайному году.

Расцвели яблони и груши — время сеять овес .

