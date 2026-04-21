Сьогодні, 21 квітня, у світі приідляють увагу творчості та інноваціям, а також Міжнародний день коноплі та Всесвітній день кроншнепа з родини довгоногих і довгодзьобих птахів, які перебувають під критичною загрозою зникнення..

У церковному календарі цього дня вшановують мучеників Симеона, Федора, Діоскори та інших, а також святителя Максиміана, патріарха Константинопольського.

Крім того, на цю дату припадає Радониця — особливий день поминання померлих, який відзначають у вівторок другого тижня після Великодня.

Факти ICTV зібрали головну інформацію про цю дату — яке сьогодні церковне свято, що відзначають у світі, хто святкує іменини та які традиції пов'язані з цим днем.

Яке сьогодні церковне свято – 21 квітня 2026 року

Цього дня відзначають Радоницю — день особливого поминання померлих, який припадає на вівторок другого тижня після Великодня.

Віряни відвідують кладовища, моляться за упокій душ і згадують близьких. Назва свята походить від слова “радіти”, адже у християнстві смерть сприймається як перехід до вічного життя.

Також 21 квітня вшановують мучеників Симеона, Федора, Діоскори та інших. Вони постраждали за віру в перші століття християнства, зазнавши переслідувань і страти, але не зреклися своїх переконань.

Окрім цього, згадують святителя Максиміана, патріарха Константинопольського, який очолював церкву у VI столітті та уславився своєю духовною діяльністю.

Хто святкує день ангела 21 квітня 2026 року

Іменини 21 квітня святкують Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Федір та Яків.

Що не можна робити 21 квітня 2026 року

Влаштовувати гучні розваги, гуляння та святкування без міри.

Зловживати алкоголем, особливо під час поминання.

Сваритися, конфліктувати, ображати інших або піддаватися агресії.

Лихословити, пліткувати чи бажати зла.

Ігнорувати поминання померлих рідних.

Що можна робити сьогодні

На Радоницю відвідують кладовища, прибирають могили, запалюють свічки та моляться за упокій душ.

Цей день варто приділити час роздумам, спогадам про рід, переосмисленню власних вчинків.

Добре просити вибачення, миритися та відновлювати стосунки. Вважається, що щирі молитви цього дня мають особливу силу.

За астрологічними уявленнями, це день вибору між добром і злом, коли можуть виникати спокуси та конфлікти. Тому важливо тримати позицію, не піддаватися емоціям і діяти свідомо.

Місяць у знаку Близнюків підсилює потребу у спілкуванні та нових враженнях. Добре зустрічатися з рідними, підтримувати зв’язки, здійснювати короткі поїздки. Водночас варто зосереджуватися на головному й не розпорошуватися на зайві справи.

Народні прикмети на 21 квітня 2026 року

Сонячний день віщує тепле та врожайне літо.

Дощ може вказувати на прохолодну весну.

Грім у цей день — до хорошого врожаю .

Яскраве сонце — до швидкого потепління .

Червоний місяць — до грозового літа .

Туман над землею — до неврожайного року .

Розцвіли яблуні та груші — час сіяти овес .

Пов'язані теми:

