В апреле 2026 года календарь наполнен разнообразными датами — от международных инициатив и профессиональных праздников до важных церковных событий.

Именно на этот период приходятся День смеха, День вебмастера, Международный день книги и авторского права, День окружающей среды, а также один из крупнейших христианских праздников — Пасха.

Факты ICTV собрали календарь праздников на апрель 2026 года, чтобы вы могли быстро сориентироваться в главных событиях месяца.

Календарь праздников на апрель 2026 года

1 апреля — День смеха, Международный день птиц (День орнитолога), День растворимого кофе.

— День смеха, Международный день птиц (День орнитолога), День растворимого кофе. 2 апреля — День кинолога Украины, Всемирный день распространения знаний об аутизме, Международный день детской книги, Международный день обслуживания дорог, Международный день рекрутера.

— День кинолога Украины, Всемирный день распространения знаний об аутизме, Международный день детской книги, Международный день обслуживания дорог, Международный день рекрутера. 3 апреля — Международный день детской йоги, Всемирный день водных животных, День рождения мобильного телефона, Всемирный день вечеринки.

— Международный день детской йоги, Всемирный день водных животных, День рождения мобильного телефона, Всемирный день вечеринки. 4 апреля — Международный день просвещения по вопросам минной опасности, День создания НАТО, День веб-мастера, Международный день бродячих животных, Всемирный день крысы.

— Международный день просвещения по вопросам минной опасности, День создания НАТО, День веб-мастера, Международный день бродячих животных, Всемирный день крысы. 5 апреля — Вербное воскресенье, День геолога, День неонатолога, День создания Первой конституции Украины.

— Вербное воскресенье, День геолога, День неонатолога, День создания Первой конституции Украины. 6 апреля — начало Страстной недели, Всемирный день настольного тенниса, Международный день спорта на благо мира и развития, Международный день асексуальности.

— начало Страстной недели, Всемирный день настольного тенниса, Международный день спорта на благо мира и развития, Международный день асексуальности. 7 апреля — День действий против сексуального насилия, Всемирный день здоровья, Международный день бобра.

— День действий против сексуального насилия, Всемирный день здоровья, Международный день бобра. 8 апреля — День работников военных комиссариатов, Международный день ромов, Международный день буддизма, Международный день розового.

— День работников военных комиссариатов, Международный день ромов, Международный день буддизма, Международный день розового. 9 апреля — Чистый четверг, Международный день специальных библиотек, Международный день ASMR, Всемирный день антиквариата.

— Чистый четверг, Международный день специальных библиотек, Международный день ASMR, Всемирный день антиквариата. 10 апреля — Международный день братьев и сестер, Всемирный день работы из дома, Всемирный день гомеопатии, День гольфиста, Всемирный день ягуара.

— Международный день братьев и сестер, Всемирный день работы из дома, Всемирный день гомеопатии, День гольфиста, Всемирный день ягуара. 11 апреля — Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, Международный день освобождения узников нацистских концлагерей.

— Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми, Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. 12 апреля — Пасха, День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики, Всемирный день действий в сфере военных расходов, День пластуна, Международный день беспризорных детей, Всемирный день хомяков.

— Пасха, День работников ракетно-космической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики, Всемирный день действий в сфере военных расходов, День пластуна, Международный день беспризорных детей, Всемирный день хомяков. 13 апреля — Поливальный понедельник, День работника оборонно-промышленного комплекса Украины, Всемирный день рок-н-ролла, Международный день информированности о функциональных неврологических расстройствах, Международный день благодарности растениям.

— Поливальный понедельник, День работника оборонно-промышленного комплекса Украины, Всемирный день рок-н-ролла, Международный день информированности о функциональных неврологических расстройствах, Международный день благодарности растениям. 14 апреля — Международный день Будьте добры к юристам, Всемирный квантовый день, Международный день вратаря, Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса, Международный день внезапного смеха, День высоких достижений.

— Международный день Будьте добры к юристам, Всемирный квантовый день, Международный день вратаря, Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса, Международный день внезапного смеха, День высоких достижений. 15 апреля — День работников уголовного розыска, Всемирный день искусства, Международный день биомедицинской лаборатории, День памяти Титаника, Международный день экологических знаний, Всемирный день аниме.

— День работников уголовного розыска, Всемирный день искусства, Международный день биомедицинской лаборатории, День памяти Титаника, Международный день экологических знаний, Всемирный день аниме. 16 апреля — День осведомленности о стрессе, Всемирный день голоса, День Чарли Чаплина.

— День осведомленности о стрессе, Всемирный день голоса, День Чарли Чаплина. 17 апреля — День пожарной охраны Украины, Всемирный день борьбы с гемофилией, Международный день поэзии хайку, День травника, День летучей мыши.

— День пожарной охраны Украины, Всемирный день борьбы с гемофилией, Международный день поэзии хайку, День травника, День летучей мыши. 18 апреля — День окружающей среды, День памятников истории и культуры Украины, День основания Общества Красного Креста в Украине, Международный день памятников и выдающихся мест, Международный день цирка, День музыкальных магазинов, День владельцев домашних животных.

— День окружающей среды, День памятников истории и культуры Украины, День основания Общества Красного Креста в Украине, Международный день памятников и выдающихся мест, Международный день цирка, День музыкальных магазинов, День владельцев домашних животных. 19 апреля — День поэзии и творческого мышления, День подснежника.

— День поэзии и творческого мышления, День подснежника. 20 апреля — День благодарности волонтерам.

— День благодарности волонтерам. 21 апреля — Всемирный день творчества и инноваций, Международный день конопли.

— Всемирный день творчества и инноваций, Международный день конопли. 22 апреля — Международный день секретаря, Международный день Матери-Земли.

— Международный день секретаря, Международный день Матери-Земли. 23 апреля — Всеукраинский день психолога, Всемирный день книги и авторского права, Международный день творца, Всемирный день лабораторий.

— Всеукраинский день психолога, Всемирный день книги и авторского права, Международный день творца, Всемирный день лабораторий. 24 апреля — Всемирный день женского здоровья, Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира, Международный день солидарности молодежи, Всемирный день защиты лабораторных животных, День водопроводчика.

— Всемирный день женского здоровья, Международный день многосторонности и дипломатии во имя мира, Международный день солидарности молодежи, Всемирный день защиты лабораторных животных, День водопроводчика. 25 апреля — Всемирный день ветеринара, День парикмахера, Международный день ДНК, Международный день астрономии, Всемирный день пингвинов, Международный день скульптуры, Всемирный день исцеления.

— Всемирный день ветеринара, День парикмахера, Международный день ДНК, Международный день астрономии, Всемирный день пингвинов, Международный день скульптуры, Всемирный день исцеления. 26 апреля — Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день памяти Чернобыля, Всемирный день пилотов, Всемирный день интеллектуальной собственности, Международный день фламинго.

— Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день памяти Чернобыля, Всемирный день пилотов, Всемирный день интеллектуальной собственности, Международный день фламинго. 27 апреля — День кадровика в Украине, Всемирный день дизайна, День азбуки Морзе.

— День кадровика в Украине, Всемирный день дизайна, День азбуки Морзе. 28 апреля — День охраны труда в Украине, Всемирный день охраны труда, День работников скорой медицинской помощи, День химической безопасности.

— День охраны труда в Украине, Всемирный день охраны труда, День работников скорой медицинской помощи, День химической безопасности. 29 апреля — Международный день танца, Всеукраинский день футбола, Международный день иммунологии, Международный день собаки-поводыря.

— Международный день танца, Всеукраинский день футбола, Международный день иммунологии, Международный день собаки-поводыря. 30 апреля — День пограничника Украины, Международный день джаза, Вальпуригиева ночь, Всемирный день мобильности и доступности.

