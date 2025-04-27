Проводное воскресенье в Украине 2025: что стоит знать об обрядах и памятных традициях

Проводное воскресенье в Украине в 2025 году приходится на 27 апреля. Это особый день, когда верующие традиционно вспоминают умерших родственников, посещая кладбища и молясь за упокой их душ.

Традиции Проводного воскресенья 2025

Проводное воскресенье, которое еще называют Фоминым или Гробками, отмечается через неделю после Пасхи, то есть на седьмой день. В это время семьи собираются вместе, чтобы помолиться за тех, кто отошел в вечность.

Обычно на могилы приносят живые цветы, зажигают свечи или лампадки, заказывают панихиды в церквях. Также существует обычай раздавать милостыню и просить помолиться за души умерших.

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Исторические корни праздника достигают еще дохристианских времен. В народной традиции этот день называли Красной горкой и связывали с весенним обновлением природы. В это время девушки устраивали обрядовые хороводы, прославляя жизнь и возрождение.

Что нельзя делать на Проводное воскресенье

В этот день следует избегать определенных действий, чтобы сохранить духовный смысл праздника.

Не стоит убирать на кладбище — подготовка к Проводному воскресенью должна происходить заранее.

Запрещено отказывать в милостыне или помощи другим.

На кладбище не следует устраивать шумные застолья или употреблять алкоголь.

Лучше воздержаться от тяжелого физического труда и начала новых дел.

Священники также призывают не приносить на могилы искусственные цветы и венки, поскольку они вредят окружающей среде.

Приметы на Проводное воскресенье

С Проводным воскресеньем связано немало народных примет. Так, ясное и погожее утро предвещает теплое и урожайное лето, тогда как дождливый день обещает прохладную пору. Если рассвет окрашен в красные цвета — летом ожидают жару и засуху.

Еще одна важная примета — не оставаться на Проводное воскресенье в одиночестве: считается, что семейное единение в этот день приносит особое благословение на год.

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