Провідна неділя в Україні 2025: що варто знати про обряди та пам’ятні традиції

Провідна неділя в Україні у 2025 році припадає на 27 квітня. Це особливий день, коли віряни традиційно згадують померлих родичів, відвідуючи кладовища та молячись за упокій їхніх душ.

Традиції Провідної неділі 2025

Провідна неділя, яку ще називають Фоминою або ж Гробками, відзначається через тиждень після Великодня, тобто на сьомий день. У цей час родини збираються разом, щоб помолитися за тих, хто відійшов у вічність.

Зазвичай на могили приносять живі квіти, запалюють свічки або лампадки, замовляють панахиди в церквах. Також існує звичай роздавати милостиню та просити помолитися за душі померлих.

Зараз дивляться

Історичні корені свята сягають ще дохристиянських часів. У народній традиції цей день називали Червоною або Красною гіркою та пов’язували із весняним оновленням природи. У цей час дівчата влаштовували обрядові хороводи, прославляючи життя і відродження.

Що не можна робити на Провідну неділю

У цей день слід уникати певних дій, щоби зберегти духовний зміст свята.

Не варто прибирати на кладовищі – підготовка до Провідної неділі має відбуватися заздалегідь.

Заборонено відмовляти в милостині чи допомозі іншим.

На кладовищі не слід влаштовувати гучні застілля або вживати алкоголь.

Краще утриматися від важкої фізичної праці та початку нових справ.

Священники також закликають не приносити на могили штучні квіти та вінки, оскільки вони шкодять довкіллю.

Прикмети на Провідну неділю

З Провідною неділею пов’язано чимало народних прикмет. Так, ясний і погожий ранок віщує тепле та врожайне літо, тоді як дощовий день обіцяє прохолодну пору. Якщо світанок забарвлений у червоні кольори – влітку очікують спеку та засуху.

Ще одна важлива прикмета – не залишатися на Провідну неділю на самоті: вважається, що родинне єднання у цей день приносить особливе благословення на рік.

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