Додатковий транспорт до кладовищ у Києві: розклад на поминальні дні 2025
Упродовж 27-30 квітня в Києві працюватимуть спеціальні маршрути громадського транспорту до кладовищ.
У дні, коли тисячі людей вшановують пам’ять померлих родичів, місто забезпечить додатковий підвіз пасажирів до головних міських цвинтарів.
Найбільше транспорту залучать у неділю, 27 квітня, коли очікується основний пік поїздок.
Додаткові маршрути 27 квітня
Північне кладовище
- автобус №258 ст. м. Лісова – Північне кладовище (70 автобусів);
- трамваї: №8 ст. м. Позняки – ст. м. Лісова (12 вагонів), №28 вул. Милославська – ст. м. Лісова (10 вагонів), №29 ст. м. Бориспільська – ст. м. Лісова (5 вагонів), №35 вул. Сержа Лифаря – ст. м. Лісова (7 вагонів).
Південне кладовище
- автобус №740 Одеська площа – Південне кладовище (20 автобусів);
- автобуси №56, 57, 120;
- тролейбуси №11, 12, 43, 45;
- маршрутні таксі №461, 496.
Лісове кладовище
- автобуси №63, 77, 81, 101;
- додаткові автобуси №121, 122, 124, 125;
- тролейбуси №37, 37-А;
- трамваї №5, 22, 28, 33, 35;
- маршрутні таксі №151, 233, 240, 241, 405, 416, 434, 529, 544, 555, 590.
Лук’янівський заповідник
- тролейбуси №16, 19, 23;
- автобус №50;
- маршрутні таксі №166, 439.
Солом’янське кладовище
- автобуси №22, 69, 119;
- тролейбуси №3, 8, 9-К, 17, 19, 30, 35, 40;
- маршрутні таксі №223, 401, 496, 499, 518.
Пуща-Водицьке кладовище
- автобус №30;
- трамваї №№12, 17, 19.
Корчуватське кладовище
- автобус №20;
- маршрутні таксі №470, 557, 567.
Святошинське кладовище
- автобуси №23, 56, 57;
- тролейбус №39;
- маршрутні таксі №401, 408.
Братське та Михайлівське кладовища
- автобус №9;
- трамваї №1, 2;
- маршрутні таксі №188, 201, 408, 421, 461, 510.
Інші кладовища
- Мишоловське: автобус №52, маршрутне таксі №470;
- Чапаєвське: автобуси №43, 43-К, 57, маршрутне таксі №567;
- Пирогівське: автобус №27;
- Совське: автобус №19, маршрутні таксі №№205, 239;
- Міське: автобуси №14, 32, 90, 90-К, 103; тролейбуси №4, 5, 16, 23, 26, 35; маршрутні таксі №166, 223;
- Байкове: автобуси №5, 5-К, 12, 20, 22, 109; тролейбуси №1, 12, 40, 42; маршрутні таксі №520, 539;
- Військове: тролейбуси №16, 19, 23, 30, 31, 35; автобус №50; маршрутні таксі №166, 439.
28 квітня – маршрути до Меморіалу та кількох кладовищ
Меморіал у парку Вічної Слави
- автобуси №24, 25, 55;
- тролейбус №38;
- маршрутні таксі №470, 520.
Дарницьке та Позняківське кладовища
- автобуси №17, 18, 42, 45, 51, 63, 115;
- трамваї №8, 22, 27, 29;
- маршрутні таксі №407, 415, 503, 526, 529.
Звіринецьке кладовище
- автобуси №51, 109, 118;
- тролейбуси №43, 43-К;
- маршрутні таксі №205, 416, 590.
Бортничанське кладовище
- автобус №104;
- маршрутне таксі №529.
Троєщинське кладовище
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автобус №6.
29 квітня – маршрути до Биківнянського, Військового і Байкового кладовищ
Биківнянське кладовище
- автобуси №11, 11-Д.
Військове кладовище
- тролейбуси №16, 19, 23, 30, 31, 35;
- маршрутні таксі №166, 439.
Байкове кладовище
- автобуси №5, 5-К, 12, 20, 22, 109;
- тролейбуси №1, 12, 40, 40-К, 42;
- маршрутні таксі №520, 539.
30 квітня – маршрути до Міського кладовища
- автобуси №14, 32, 90, 90-К, 103;
- тролейбуси №4, 5, 16, 23, 26, 35;
- маршрутні таксі №166, 223.
З повним розкладом та картою маршрутів можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.