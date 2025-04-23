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Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

Додатковий транспорт до кладовищ у Києві: розклад на поминальні дні 2025

громадський транспорт
Фото: Pixabay

Упродовж 27-30 квітня в Києві працюватимуть спеціальні маршрути громадського транспорту до кладовищ.

У дні, коли тисячі людей вшановують пам’ять померлих родичів, місто забезпечить додатковий підвіз пасажирів до головних міських цвинтарів.

Найбільше транспорту залучать у неділю, 27 квітня, коли очікується основний пік поїздок.

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Додаткові маршрути 27 квітня

Північне кладовище

  • автобус №258 ст. м. Лісова – Північне кладовище (70 автобусів);
  • трамваї: №8 ст. м. Позняки – ст. м. Лісова (12 вагонів), №28 вул. Милославська – ст. м. Лісова (10 вагонів), №29 ст. м. Бориспільська – ст. м. Лісова (5 вагонів), №35 вул. Сержа Лифаря – ст. м. Лісова (7 вагонів).

Південне кладовище

  • автобус №740 Одеська площа – Південне кладовище (20 автобусів);
  • автобуси №56, 57, 120;
  • тролейбуси №11, 12, 43, 45;
  • маршрутні таксі №461, 496.

Лісове кладовище

  • автобуси №63, 77, 81, 101;
  • додаткові автобуси №121, 122, 124, 125;
  • тролейбуси №37, 37-А;
  • трамваї №5, 22, 28, 33, 35;
  • маршрутні таксі №151, 233, 240, 241, 405, 416, 434, 529, 544, 555, 590.

Лук’янівський заповідник

  • тролейбуси №16, 19, 23;
  • автобус №50;
  • маршрутні таксі №166, 439.

Солом’янське кладовище

  • автобуси №22, 69, 119;
  • тролейбуси №3, 8, 9-К, 17, 19, 30, 35, 40;
  • маршрутні таксі №223, 401, 496, 499, 518.

Пуща-Водицьке кладовище

  • автобус №30;
  • трамваї №№12, 17, 19.

Корчуватське кладовище

  • автобус №20;
  • маршрутні таксі №470, 557, 567.

Святошинське кладовище

  • автобуси №23, 56, 57;
  • тролейбус №39;
  • маршрутні таксі №401, 408.

Братське та Михайлівське кладовища

  • автобус №9;
  • трамваї №1, 2;
  • маршрутні таксі №188, 201, 408, 421, 461, 510.

Інші кладовища

  • Мишоловське: автобус №52, маршрутне таксі №470;
  • Чапаєвське: автобуси №43, 43-К, 57, маршрутне таксі №567;
  • Пирогівське: автобус №27;
  • Совське: автобус №19, маршрутні таксі №№205, 239;
  • Міське: автобуси №14, 32, 90, 90-К, 103; тролейбуси №4, 5, 16, 23, 26, 35; маршрутні таксі №166, 223;
  • Байкове: автобуси №5, 5-К, 12, 20, 22, 109; тролейбуси №1, 12, 40, 42; маршрутні таксі №520, 539;
  • Військове: тролейбуси №16, 19, 23, 30, 31, 35; автобус №50; маршрутні таксі №166, 439.

28 квітня – маршрути до Меморіалу та кількох кладовищ

Меморіал у парку Вічної Слави

  • автобуси №24, 25, 55;
  • тролейбус №38;
  • маршрутні таксі №470, 520.

Дарницьке та Позняківське кладовища

  • автобуси №17, 18, 42, 45, 51, 63, 115;
  • трамваї №8, 22, 27, 29;
  • маршрутні таксі №407, 415, 503, 526, 529.

Звіринецьке кладовище

  • автобуси №51, 109, 118;
  • тролейбуси №43, 43-К;
  • маршрутні таксі №205, 416, 590.

Бортничанське кладовище

  • автобус №104;
  • маршрутне таксі №529.

Троєщинське кладовище

  • автобус №6.

29 квітня – маршрути до Биківнянського, Військового і Байкового кладовищ

Биківнянське кладовище

  • автобуси №11, 11-Д.

Військове кладовище

  • тролейбуси №16, 19, 23, 30, 31, 35;
  • маршрутні таксі №166, 439.

Байкове кладовище

  • автобуси №5, 5-К, 12, 20, 22, 109;
  • тролейбуси №1, 12, 40, 40-К, 42;
  • маршрутні таксі №520, 539.

30 квітня – маршрути до Міського кладовища

  • автобуси №14, 32, 90, 90-К, 103;
  • тролейбуси №4, 5, 16, 23, 26, 35;
  • маршрутні таксі №166, 223.

З повним розкладом та картою маршрутів можна ознайомитися на офіційному порталі Києва.

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Джерело: КМДА
Громадський транспорт, Київ, Поминальні дні
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