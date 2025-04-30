Церковний календар на травень 2025: коли Вознесіння Господнє та інші важливі дати

У церковному календарі на травень 2025 року є чимало важливих для християн дат. Саме цього місяця відзначатимуть Світлий тиждень, Вознесіння Господнє та Третє віднайдення глави Івана Хрестителя.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новоюліанський календар. Таким чином святкування більшості подій змістилося на 13 днів раніше, ніж за старим стилем.

Факти ICTV підготували церковний календар свят на травень 2025 року, щоби ви не пропустили найважливіші дні.

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Церковні свята у травні 2025 року

1 травня – святого пророка Єремії;

2 травня – святителя Афанасія Великого, архієпископа Александрійського;

3 травня – преподобного Феодосія Печерського;

4 травня – мучениці Пелагії, святих жон-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Юанни, Марфи і Марії, Сусанни та інших;

5 травня – мучениці Ірини;

6 травня – преподобного Йова;

7 травня – мученика Акакія;

8 травня – апостола і євангеліста Івана Богослова, преподобного Арсенія Великого;

9 травня – перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця, вшанування пророка Ісаї, мученика Христофора;

10 травня – апостола Симона Зилота;

11 травня – рівноапостольних Кирила і Мефодія, учителів слов’ян;

12 травня – святителів Епіфанія і Германа;

13 травня – мучениці Гликерії;

14 травня – мученика Ісидора;

15 травня – преподобного Пахомія Великого;

16 травня – преподобного Теодора Освяченого;

17 травня – апостола Андроніка і мучеників з ним;

18 травня – мучеників Феодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших;

19 травня – святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського;

20 травня – мученика Талалея;

21 травня – рівноапостольних Костянтина й Олени;

22 травня – мученика Василіска;

23 травня – преподобного сповідника Михаїла, єпископа, преподобної Євфросинії;

24 травня – преподобного Симеона Дивногорця, преподобного Микити Переяславського;

25 травня – Третє віднайдення глави святого пророка Івана Хрестителя;

26 травня – апостола Карпа;

27 травня – священномученика Ферапонта, єпископа;

28 травня – преподобного Микити, єпископа Халкедонського;

29 травня – Вознесіння Господнє, преподобномучениці Феодосії, діви;

30 травня – преподобного Ісаакія Далматського;

31 травня – апостола Єрмія, мученика Єрмея.

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