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Какой праздник 16 июня 2025 года и что считается хорошей приметой в этот день

яке свято 16 червня 2025
Фото: Pexels

Сегодня, 16 июня, в мире отмечают ряд необычных и интересных дат. Среди них – Международный день водопада, Всемирный день морских черепах, День свежих овощей, Международный день семейных денежных переводов, а также Международный день домашних работников.

На этот день также приходится начало Петровского поста – периода духовного очищения и подготовки к великому христианскому празднику. Православная церковь 16 июня также чтит память святых отцов Первого Вселенского Собора и святителя Тихона.

Факты ICTV узнавали больше об истории праздников 16 июня, кто сегодня празднует именины, какие существуют народные приметы, а также что можно и нельзя делать в этот день.

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Какой сегодня церковный праздник – 16 июня 2025 года

Для православных верующих сегодня начинается Петров пост. Его старт традиционно приходится на второй понедельник после Троицы. Он продлится до Дня святых апостолов Петра и Павла, который отмечается 12 июля, завершившись накануне. Этот пост считается одним из четырех многодневных в церковном календаре. Он установлен в честь апостолов, которые перед началом большой проповеднической работы готовились к ней молитвой и воздержанием.

Также церковь чтит святых отцов Первого Вселенского Собора, который состоялся в 325 году в Никее. На нем 318 епископов приняли Символ веры и осудили арианское учение, отрицавшее божественное происхождение Иисуса Христа. Отцов Собора почитают как защитников истинного учения и единства церкви.

Кроме того, вспоминают святителя Тихона Амафунтского. Он был епископом на Кипре, известным своей добротой, милосердием и чудесами. Еще в юности он помогал бедным и обращал людей в христианство. В течение жизни святитель активно искоренял язычество и утверждал веру Христову.

Кто празднует день ангела 16 июня 2025 года

Именины сегодня отмечают те, кого зовут Константин, Михаил, Петр и Тихон. Поздравьте своих родных, друзей и знакомых с днем ангела – пожелайте им духовной силы, здоровья и Божьей защиты.

Что нельзя делать 16 июня 2025 года

  • Ссориться, выяснять отношения и ругаться – день требует внутреннего спокойствия.
  • Выполнять тяжелую физическую работу, в частности на огороде или в доме.
  • Давать и брать деньги в долг, заключать финансовые сделки.
  • Шить, стричь волосы, сеять, чтобы не навредить собственному благосостоянию.
  • Выпекать изделия из дрожжевого теста или с маслом, чтобы удача не покинула дом.

Что можно делать сегодня

День благоприятен для хозяйственных дел, в частности уборки, стирки и приготовления обычной домашней еды. Избегая тяжелой работы, можно посвятить время наведению порядка в доме.

Хорошей приметой считается молитва, милостыня, поддержка близких и внутреннее очищение. Это хорошая возможность для укрепления семейных связей и душевного мира.

Полезно также пройтись босиком по росе или провести легкие водные процедуры – это считается хорошим делом для здоровья и энергии.

Народные приметы на 16 июня 2025 года

  • Если утром есть роса или туман – день будет жарким и ясным.
  • Южный ветер – к хорошему урожаю и теплой погоде.
  • Северный или восточный ветер – к затяжным дождям.
  • Беспокойное поведение животных (особенно собак и лошадей) – к изменению погоды.
  • Сильный ветер или вихрь – к резкому изменению климатических условий.
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