Какой праздник 19 июля 2025 года и для чего идеален этот день

Сегодня, 19 июля, в Украине отмечают День тренера – профессиональный праздник всех, кто формирует чемпионов и воспитывает силу духа.

В мире на эту дату приходится Международный день ретейнеров, посвященный заботе о здоровье после ортодонтического лечения, а также День новых друзей – напоминание о силе новых знакомств и человеческих связей.

Православные христиане чтят святую преподобную Макрину, сестру святителя Василия Великого, а также преподобного Дия.

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Факты ICTV собрали все важные события 19 июля – узнайте, что нельзя делать в этот день, какие приметы передаются из поколения в поколение, и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 19 июля 2025 года

Православная церковь в этот день чтит память двух великих подвижников – преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого, и преподобного Дия.

Святая Макрина Младшая – одна из первых монахинь в христианской истории, пример девичьей целомудрия, духовной силы и мудрости.

Она родилась в христианской семье, выросла в набожности и стала духовной наставницей своих знаменитых братьев – Василия Великого, Григория Нисского и Петра Севастийского.

Макрина основала женскую монашескую обитель и прожила жизнь в аскезе и молитве, передавая другим опыт веры. Ее культ распространился по всему христианскому миру.

Вместе с ней в этот день почитают преподобного Дия — великого подвижника из Антиохии, жившего в молитве, борьбе с бесами и исцелениях. По преданию, его молитва оживляла мертвых, а Господь даровал ему даже возвращение к жизни после смерти. Дий основал монастырь, стал игуменом и до последних дней наставлял людей на путь спасения.

Какой сегодня, 19 июля 2025 года, день в Украине

В Украине отмечают День тренера – профессиональный праздник наставников, педагогов, примеров силы духа и выдержки.

Идея чествования тренеров возникла еще в 1999 году, однако официально праздник утвердили только в 2021-м, когда соответствующий указ подписал президент Украины. Дата 19 июля выбрана символически – именно в этот день 1996 года украинские спортсмены впервые выступили на Олимпийских играх как представители независимого государства.

Этот праздник напоминает о важной роли наставников в жизни каждого спортсмена – от детских секций до больших арен. Благодаря им украинский спорт одерживает громкие победы на международном уровне и поддерживает высокие стандарты физической культуры.

Кто празднует день ангела 19 июля 2025 года

Именины 19 июля отмечают обладатели имен Григорий, Дмитрий, Роман и Степан. Также день ангела празднуют Евгении.

Сегодня стоит поздравить родных, друзей и знакомых, которые носят эти имена, и пожелать им крепкого здоровья, духовной силы и Божьего благословения.

Что нельзя делать 19 июля 2025 года

Стричься – есть риск ухудшения самочувствия или возникновения болезней.

Начинать крупные финансовые проекты или заключать контракты – возрастает риск ошибок из-за медленной реакции.

Пить алкоголь – по поверью, “наливает нечистый”, что грозит развитием зависимостей.

Ссориться, выяснять отношения.

Игнорировать физическую активность – застой энергии может привести к ухудшению здоровья.

Солить овощи, выгонять животных из двора или отказывать в помощи другим.

Что можно делать сегодня

Астрологи рекомендуют заниматься как физическими нагрузками, так и умственным трудом.

Сегодня – идеальный день для планирования повседневных дел, наведения порядка, покупок или мелкого ремонта.

Это удачное время для запуска долгосрочных проектов или завершения дел, которые давно откладываются. Также не следует себя ограничивать в питании – организму нужно много энергии для реализации планов.

Народные приметы на 19 июля 2025 года

Если сегодня дождь, осенью будет богатый урожай, особенно ржи.

Солнечная погода сулит долгое и теплое бабье лето.

Листья желтеют – осень будет ранней.

Если вечером теплее, чем утром – в ближайшее время пойдут дожди.

Паутина на деревьях – примета приближения осени.

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