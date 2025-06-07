Календарь праздников на июль 2025: когда день поцелуя, шоколада и дружбы

Июль – месяц, наполненный не только солнечными днями, но и знаменательными событиями – государственными, профессиональными, светскими и духовными.

Факты ICTV подготовили полный перечень праздников июля 2025 года, чтобы вы могли заранее спланировать свой календарь, поздравить коллег, близких и не пропустить ни одного важного дня.

Календарь праздников на июль 2025 года

1 июля – День архитектуры Украины, День следователя, День государственного регистратора, День идентификации домашних животных

– День архитектуры Украины, День следователя, День государственного регистратора, День идентификации домашних животных 2 июля – День работника налоговой службы Украины, Международный день спортивного журналиста, Всемирный день НЛО

– День работника налоговой службы Украины, Международный день спортивного журналиста, Всемирный день НЛО 3 июля – День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины, Всемирный день без полиэтиленовых пакетов

– День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины, Всемирный день без полиэтиленовых пакетов 4 июля – День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта, День независимости США

– День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта, День независимости США 5 июля – Международный день Днепра, Международный день кооперативов, Всемирный день бикини

– Международный день Днепра, Международный день кооперативов, Всемирный день бикини 6 июля – День Военно-морских сил ВСУ, День работников морского и речного флота, Всемирный день поцелуя

– День Военно-морских сил ВСУ, День работников морского и речного флота, Всемирный день поцелуя 7 июля – День работника природно-заповедного дела, Всемирный день прощения

– День работника природно-заповедного дела, Всемирный день прощения 8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией

– Всемирный день борьбы с аллергией 10 июля – Всемирный день энергетической независимости

– Всемирный день энергетической независимости 11 июля – Всемирный день шоколада

– Всемирный день шоколада 12 июля – Всемирный день бортпроводника

– Всемирный день бортпроводника 13 июля – День рыбака в Украине, Международный день головоломки

– День рыбака в Украине, Международный день головоломки 15 июля – День украинской государственности, День крещения Киевской Руси, Всемирный день навыков молодежи, День украинских миротворцев

– День украинской государственности, День крещения Киевской Руси, Всемирный день навыков молодежи, День украинских миротворцев 16 июля – День бухгалтера и аудитора Украины, День провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины, Всемирный день змей

– День бухгалтера и аудитора Украины, День провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины, Всемирный день змей 17 июля – День этнографа Украины, Всемирный день эмодзи, Всемирный день международного правосудия

– День этнографа Украины, Всемирный день эмодзи, Всемирный день международного правосудия 19 июля – День тренера в Украине

– День тренера в Украине 20 июля – День работников металлургической и горнодобывающей промышленности, День шахмат

– День работников металлургической и горнодобывающей промышленности, День шахмат 22 июля – Всемирный день мозга

– Всемирный день мозга 24 июля – День равноапостольной княгини Ольги, Международный день заботы о себе

– День равноапостольной княгини Ольги, Международный день заботы о себе 25 июля – День системного администратора, День зубного техника, Всемирный день предотвращения утоплений

– День системного администратора, День зубного техника, Всемирный день предотвращения утоплений 26 июля – День парашютиста, День эсперанто

– День парашютиста, День эсперанто 27 июля – День работников торговли, Всемирный день бабушек и дедушек, День медицинского работника

– День работников торговли, Всемирный день бабушек и дедушек, День медицинского работника 28 июля – День PR-специалиста, Всемирный день борьбы с гепатитом, Всемирный день охраны природы

– День PR-специалиста, Всемирный день борьбы с гепатитом, Всемирный день охраны природы 30 июля – Международный день дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми

– Международный день дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми 31 июля – Международный день чествования спасателей, день рождения Гарри Поттера

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