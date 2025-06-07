Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
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Календарь праздников на июль 2025: когда день поцелуя, шоколада и дружбы
Июль – месяц, наполненный не только солнечными днями, но и знаменательными событиями – государственными, профессиональными, светскими и духовными.
Факты ICTV подготовили полный перечень праздников июля 2025 года, чтобы вы могли заранее спланировать свой календарь, поздравить коллег, близких и не пропустить ни одного важного дня.
Календарь праздников на июль 2025 года
- 1 июля – День архитектуры Украины, День следователя, День государственного регистратора, День идентификации домашних животных
- 2 июля – День работника налоговой службы Украины, Международный день спортивного журналиста, Всемирный день НЛО
- 3 июля – День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины, Всемирный день без полиэтиленовых пакетов
- 4 июля – День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта, День независимости США
- 5 июля – Международный день Днепра, Международный день кооперативов, Всемирный день бикини
- 6 июля – День Военно-морских сил ВСУ, День работников морского и речного флота, Всемирный день поцелуя
- 7 июля – День работника природно-заповедного дела, Всемирный день прощения
- 8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией
- 10 июля – Всемирный день энергетической независимости
- 11 июля – Всемирный день шоколада
- 12 июля – Всемирный день бортпроводника
- 13 июля – День рыбака в Украине, Международный день головоломки
- 15 июля – День украинской государственности, День крещения Киевской Руси, Всемирный день навыков молодежи, День украинских миротворцев
- 16 июля – День бухгалтера и аудитора Украины, День провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины, Всемирный день змей
- 17 июля – День этнографа Украины, Всемирный день эмодзи, Всемирный день международного правосудия
- 19 июля – День тренера в Украине
- 20 июля – День работников металлургической и горнодобывающей промышленности, День шахмат
- 22 июля – Всемирный день мозга
- 24 июля – День равноапостольной княгини Ольги, Международный день заботы о себе
- 25 июля – День системного администратора, День зубного техника, Всемирный день предотвращения утоплений
- 26 июля – День парашютиста, День эсперанто
- 27 июля – День работников торговли, Всемирный день бабушек и дедушек, День медицинского работника
- 28 июля – День PR-специалиста, Всемирный день борьбы с гепатитом, Всемирный день охраны природы
- 30 июля – Международный день дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми
- 31 июля – Международный день чествования спасателей, день рождения Гарри Поттера
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