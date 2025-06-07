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Календарь праздников на июль 2025: когда день поцелуя, шоколада и дружбы

календар свят на липень 2025
Фото: Pexels

Июль – месяц, наполненный не только солнечными днями, но и знаменательными событиями – государственными, профессиональными, светскими и духовными.

Факты ICTV подготовили полный перечень праздников июля 2025 года, чтобы вы могли заранее спланировать свой календарь, поздравить коллег, близких и не пропустить ни одного важного дня.

Календарь праздников на июль 2025 года

  • 1 июля – День архитектуры Украины, День следователя, День государственного регистратора, День идентификации домашних животных
  • 2 июля – День работника налоговой службы Украины, Международный день спортивного журналиста, Всемирный день НЛО
  • 3 июля – День армейской авиации Сухопутных войск ВСУ, День зенитных ракетных войск Воздушных Сил Украины, Всемирный день без полиэтиленовых пакетов
  • 4 июля – День Национальной полиции Украины, День судебного эксперта, День независимости США
  • 5 июля – Международный день Днепра, Международный день кооперативов, Всемирный день бикини
  • 6 июля – День Военно-морских сил ВСУ, День работников морского и речного флота, Всемирный день поцелуя
  • 7 июля – День работника природно-заповедного дела, Всемирный день прощения
  • 8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией
  • 10 июля – Всемирный день энергетической независимости
  • 11 июля – Всемирный день шоколада
  • 12 июля – Всемирный день бортпроводника
  • 13 июля – День рыбака в Украине, Международный день головоломки
  • 15 июля – День украинской государственности, День крещения Киевской Руси, Всемирный день навыков молодежи, День украинских миротворцев
  • 16 июля – День бухгалтера и аудитора Украины, День провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины, Всемирный день змей
  • 17 июля – День этнографа Украины, Всемирный день эмодзи, Всемирный день международного правосудия
  • 19 июля – День тренера в Украине
  • 20 июля – День работников металлургической и горнодобывающей промышленности, День шахмат
  • 22 июля – Всемирный день мозга
  • 24 июля – День равноапостольной княгини Ольги, Международный день заботы о себе
  • 25 июля – День системного администратора, День зубного техника, Всемирный день предотвращения утоплений
  • 26 июля – День парашютиста, День эсперанто
  • 27 июля – День работников торговли, Всемирный день бабушек и дедушек, День медицинского работника
  • 28 июля – День PR-специалиста, Всемирный день борьбы с гепатитом, Всемирный день охраны природы
  • 30 июля – Международный день дружбы, Всемирный день борьбы с торговлей людьми
  • 31 июля – Международный день чествования спасателей, день рождения Гарри Поттера
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