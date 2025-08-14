Какой праздник 14 августа 2025 и кому сегодня стоит надеть новую вещь

В четверг, 14 августа, отмечается Всемирный день косатки, День нанесения татуировок и Всемирный день ящерицы.

Православная церковь сегодня чтит память перенесения мощей преподобного Феодосия Печерского. Также на 14 августа приходится последний день Успенского поста. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 14 августа 2025 года

14 августа в церковном календаре — перенесение мощей преподобного Феодосия Печерского. Он был выдающимся церковным и политическим деятелем второй половины XI века, считается одним из основоположников монашества в Киевской Руси.

Сейчас смотрят

Перенесение мощей Феодосия Печерского произошло через 17 лет после его смерти. В 1091 году монахи Киево-Печерского монастыря решили открыть мощи святого для доказательства их нетленности, что является необходимым условием канонизации, и перенести их в Успенский собор.

Кто празднует день ангела 14 августа 2025 года

14 августа именины отмечают обладатели имен Аркадий, Василий, Владимир, Матвей, Николай, Александр, Алексей, Семен, Федор, Ева и Евдокия.

Что нельзя делать 14 августа 2025 года

В этот день запрещено ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять злость, равнодушие и жадность. Народные приметы на советуют 14 августа употреблять алкогольные напитки — это к бедности.

Накануне Успения Пресвятой Богородицы, которое отмечается 15 августа, запрещается устраивать шумные гуляния, ходить в рваной и грязной одежде, отказывать в помощи и милостыне. Также не стоит брать и давать деньги в долг, иначе в доме не будет финансового благополучия.

Сегодня последний день Успенского поста, поэтому тем, кто его соблюдает, нельзя есть продукты животного происхождения.

Что можно делать сегодня

В этот день можно помолиться преподобному Феодосию Печерскому, попросив у него здоровья, помощи в различных жизненных ситуациях и избавления от бед и скорбей. Феодосий считается покровителем и помощником монахов.

Сегодня можно заниматься различными домашними делами, работать в огороде и во дворе. День считается благоприятным для сватовства, а незамужним девушкам 14 августа советуют надеть новую вещь, чтобы быстрее привлечь в жизнь любовь.

Народные приметы на 14 августа 2025 года

Сильный ветер — сентябрь будет холодным и дождливым.

Журавли улетают — к ранним морозам.

Рассвет ярко-красного цвета — ждите дождливую и ветреную погоду.

Ясный день без ветра — осень будет сухой.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.