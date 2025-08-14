Яке свято 14 серпня 2025 та кому сьогодні варто одягнути нову річ

У четвер, 14 серпня, відзначається Всесвітній день косатки, День зведення татуювання та Всесвітній день ящірки.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського. Також на 14 серпня припадає останній день Успенського посту. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 14 серпня 2025 року

14 серпня у церковному календарі – перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського. Він був видатним церковним і політичним діячем другої половини XI століття, вважається одним із основоположників чернецтва у Київській Русі.

Перенесення мощей Феодосія Печерськго відбулося через 17 років після його смерті. У 1091 році ченці Києво-Печерського монастиря вирішили відкрити мощі святого для доведення їхньої нетлінності, що є необхідною умовою канонізації, і перенести їх до Успенського собору.

Хто святкує день ангела 14 серпня 2025 року

14 серпня іменини відзначаються власники імен Аркадій, Василь, Володимир, Матвій, Микола, Олександр, Олексій, Семен, Федір, Єва та Євдокія.

Що не можна робити 14 серпня 2025 року

Цього дня заборонено сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти злість, байдужість і жадібність. Народні прикмети на радять 14 серпня вживати алкогольні напої – це до бідності.

Напередодні Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначається 15 серпня, забороняється влаштовувати гучні гуляння, ходити у рваному і брудному одязі, відмовляти в допомозі та милостині. Також не варто брати і давати гроші в борг, інакше в домі не буде фінансового добробуту.

Сьогодні останній день Успенського посту, тож тим, хто дотримується його, не можна їсти продукти тваринного походження.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна помолитися преподобному Феодосію Печерському, попросивши в нього здоров’я, допомоги в різних життєвих ситуаціях та позбавлення від бід і скорбот. Феодосій вважається покровителем і помічником ченців.

Сьогодні можна займатися різними домашніми справами, працювати на городі та на подвір’ї. День вважається сприятливим для сватання, а незаміжнім дівчатам 14 серпня радять одягнути нову річ, щоб швидше притягнути в життя кохання.

Народні прикмети на 14 серпня 2025 року

Сильний вітер – вересень буде холодним і дощовим.

Журавлі відлітають – до ранніх морозів.

Світанок яскраво-червоного кольору – чекайте на дощову і вітряну погоду.

Погожий день без вітру – осінь буде сухою.

