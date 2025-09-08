В понедельник, 8 сентября, отмечается Всемирный день физиотерапии, День медсестры отделений детской гематологии и онкологии, Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов и Всемирный день борьбы с муковисцидозом.

В церковном календаре сегодня — Рождество Пресвятой Богородицы. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 8 сентября 2025 года

8 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы — это большой праздник в честь рождения Девы Марии, матери Иисуса Христа. В народе этот день называют Второй Пречистой.

Согласно преданиям, Дева Мария родилась в Иерусалиме, в семье Иоакима и Анны, которые долго молились Господу о ребенке. Верующие почитают Пресвятую Богородицу как великую праведницу, заступницу людей, покровительницу сельского хозяйства.

Кто празднует день ангела 8 сентября 2025 года

8 сентября именины отмечают обладатели имен Иван и Георгий. Поздравьте их пожеланиями мира, здоровья и благополучия.

Что нельзя делать 8 сентября 2025 года

В этот день запрещено ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять равнодушие и жестокость. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

В праздник Второй Пречистой запрещено убирать и заниматься тяжелой физической работой. Не стоит работать на огороде и в поле. Рукоделие тоже лучше отложить на другой день. Народные приметы советуют не держать обиду на других.

Что можно делать сегодня

В этот день стоит посетить богослужение в церкви и помолиться Пресвятой Богородице, попросив у нее здоровья и женского счастья.

8 сентября обязательно нужно сделать доброе дело, помочь нуждающимся, тогда в доме всегда будет царить достаток. Сегодня можно приглашать в гости родных, также стоит уделить время отдыху.

Народные приметы на 8 сентября 2025 года

Птицы летят низко — к похолоданию.

Много паутины на деревьях — ждите теплой погоды.

На траве утром иней — скоро будет непогода.

Закат или рассвет красного цвета — к ветреной и дождливой погоде.

