Какой праздник 8 сентября 2025 и почему стоит сделать доброе дело
В понедельник, 8 сентября, отмечается Всемирный день физиотерапии, День медсестры отделений детской гематологии и онкологии, Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов и Всемирный день борьбы с муковисцидозом.
В церковном календаре сегодня — Рождество Пресвятой Богородицы. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 8 сентября 2025 года
- Кто празднует день ангела 8 сентября 2025 года
- Что нельзя делать 8 сентября 2025 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 8 сентября 2025 года
Какой сегодня церковный праздник – 8 сентября 2025 года
8 сентября православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы — это большой праздник в честь рождения Девы Марии, матери Иисуса Христа. В народе этот день называют Второй Пречистой.
Согласно преданиям, Дева Мария родилась в Иерусалиме, в семье Иоакима и Анны, которые долго молились Господу о ребенке. Верующие почитают Пресвятую Богородицу как великую праведницу, заступницу людей, покровительницу сельского хозяйства.
Кто празднует день ангела 8 сентября 2025 года
8 сентября именины отмечают обладатели имен Иван и Георгий. Поздравьте их пожеланиями мира, здоровья и благополучия.
Что нельзя делать 8 сентября 2025 года
В этот день запрещено ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять равнодушие и жестокость. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
В праздник Второй Пречистой запрещено убирать и заниматься тяжелой физической работой. Не стоит работать на огороде и в поле. Рукоделие тоже лучше отложить на другой день. Народные приметы советуют не держать обиду на других.
Что можно делать сегодня
В этот день стоит посетить богослужение в церкви и помолиться Пресвятой Богородице, попросив у нее здоровья и женского счастья.
8 сентября обязательно нужно сделать доброе дело, помочь нуждающимся, тогда в доме всегда будет царить достаток. Сегодня можно приглашать в гости родных, также стоит уделить время отдыху.
Народные приметы на 8 сентября 2025 года
- Птицы летят низко — к похолоданию.
- Много паутины на деревьях — ждите теплой погоды.
- На траве утром иней — скоро будет непогода.
- Закат или рассвет красного цвета — к ветреной и дождливой погоде.