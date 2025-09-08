Яке свято 8 вересня 2025 та чому варто зробити добру справу
У понеділок, 8 вересня, відзначається Всесвітній день фізіотерапії, День медсестри відділень дитячої гематології та онкології, Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів та Всесвітній день боротьби з муковісцидозом.
У церковному календарі сьогодні – Різдво Пресвятої Богородиці. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.
- Яке сьогодні церковне свято – 8 вересня 2025 року
- Хто святкує день ангела 8 вересня 2025 року
- Що не можна робити 8 вересня 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 8 вересня 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 8 вересня 2025 року
8 вересня православні християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці – це велике свято на честь народження Діви Марії, матері Ісуса Христа. У народі цей день називають Другою Пречистою.
Згідно з переказами, Діва Марія народилася в Єрусалимі, в сім’ї Йоакима і Анни, які довго молилися Господу про дитину. Віряни шанують Пресвяту Богородицю як велику праведницю, заступницю людей, покровительку сільського господарства.
Хто святкує день ангела 8 вересня 2025 року
8 вересня іменини відзначають власники імен Іван та Георгій. Привітайте їх побажаннями миру, здоров’я і благополуччя.
Що не можна робити 8 вересня 2025 року
Цього дня заборонено сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти байдужість і жорстокість. Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
У свято Другої Пречисти заборонено прибирати та займатися важкою фізичною роботою. Не варто працювати на городі та в полі. Рукоділля теж краще відкласти на інший день. Народні прикмети на радять тримати образу на інших.
Що можна робити сьогодні
Цього дня варто відвідати богослужіння в церкві та помолитися Пресвятій Богородиці, попросивши у неї здоров’я та жіночого щастя.
8 вересня обов’язково потрібно зробити добру справу, допомогти нужденним, тоді у домі завжди пануватиме достаток. Сьогодні можна запрошувати в гості рідних, також варто приділити час відпочинку.
Народні прикмети на 8 вересня 2025 року
- Птахи летять низько – до похолодання.
- Багато павутини на деревах – чекайте на теплу погоду.
- На траві вранці іній – скоро буде негода.
- Захід сонця або світанок червоного кольору – до вітряної та дощової погоди.