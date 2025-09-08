У понеділок, 8 вересня, відзначається Всесвітній день фізіотерапії, День медсестри відділень дитячої гематології та онкології, Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів та Всесвітній день боротьби з муковісцидозом.

У церковному календарі сьогодні – Різдво Пресвятої Богородиці. Більше про свята, іменини, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 8 вересня 2025 року

8 вересня православні християни відзначають Різдво Пресвятої Богородиці – це велике свято на честь народження Діви Марії, матері Ісуса Христа. У народі цей день називають Другою Пречистою.

Згідно з переказами, Діва Марія народилася в Єрусалимі, в сім’ї Йоакима і Анни, які довго молилися Господу про дитину. Віряни шанують Пресвяту Богородицю як велику праведницю, заступницю людей, покровительку сільського господарства.

Хто святкує день ангела 8 вересня 2025 року

8 вересня іменини відзначають власники імен Іван та Георгій. Привітайте їх побажаннями миру, здоров’я і благополуччя.

Що не можна робити 8 вересня 2025 року

Цього дня заборонено сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти байдужість і жорстокість. Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

У свято Другої Пречисти заборонено прибирати та займатися важкою фізичною роботою. Не варто працювати на городі та в полі. Рукоділля теж краще відкласти на інший день. Народні прикмети на радять тримати образу на інших.

Що можна робити сьогодні

Цього дня варто відвідати богослужіння в церкві та помолитися Пресвятій Богородиці, попросивши у неї здоров’я та жіночого щастя.

8 вересня обов’язково потрібно зробити добру справу, допомогти нужденним, тоді у домі завжди пануватиме достаток. Сьогодні можна запрошувати в гості рідних, також варто приділити час відпочинку.

Народні прикмети на 8 вересня 2025 року

Птахи летять низько – до похолодання.

Багато павутини на деревах – чекайте на теплу погоду.

На траві вранці іній – скоро буде негода.

Захід сонця або світанок червоного кольору – до вітряної та дощової погоди.

