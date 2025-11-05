В среду, 5 ноября, отмечается День осведомленности о стрессе, Международный день менеджеров-волонтеров, Всемирный день ромского языка и Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

Православная церковь сегодня чтит память святых мучеников Галактиона и Епистимы. Подробнее о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник — 5 ноября 2025 года

Согласно православному календарю, в этот день вспоминают святых мучеников Галактиона и Эпистиму.

Набожный христианин Галактион жил в III веке в городе Эмесе на территории современного Ливана. В возрасте 24 лет он обручился с язычницей Эпистимией. Под влиянием жениха девушка вскоре приняла крещение.

Галактион и Эпистима решили не жениться, а посвятить себя Богу и вступить в монастырь возле горы Синай. Там они прославились чрезвычайно набожной монашеской жизнью. Святые пострадали за веру в Христа в 250 году.

Кто празднует день ангела 5 ноября 2025 года

Именины в этот день отмечают обладатели таких имен: Гавриил, Григорий, Тимофей, Тихон.

Что нельзя делать 5 ноября 2025 года

В этот день нельзя ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и жестокость. Не стоит отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Народные приметы не советуют начинать новые дела, подписывать важные документы и делать крупные покупки.

Что можно делать сегодня

В этот день можно работать, убирать, стирать, заниматься рукоделием и различными домашними делами.

Однако, согласно лунному календарю, 5 ноября важно не перегружать организм. Лучше посвятить время завершению начатых дел, отдыху и восстановлению сил.

Народные приметы на 5 ноября 2025 года

Ветер с севера дует, но облаков нет — ждите похолодания.

На иве иней — зима будет долгой и холодной.

Снег выпал и не тает — зима будет теплой.

Град в этот день — к холодам в конце ноября;

Закат яркий — ждите непогоды.

