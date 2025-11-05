У середу, 5 листопада, відзначається День поінформованості про стрес, Міжнародний день менеджерів-волонтерів, Всесвітній день ромської мови та Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі.

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих мучеників Галактіона та Єпістими. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 5 листопада 2025 року

Згідно з правосланим календарем, цього дня згадують святих мучеників Галактіона та Єпістиму.

Побожний християнин Галактіон жив у III столітті у місті Емесі на території сучасного Лівану. У віці 24 років він заручився з язичницею Єпистимією. Під впливом нареченого дівчина невдовзі прийняла хрещення.

Галактіон та Єпістима вирішили не одружуватися, а присвятити себе Богові та вступити до монастиря поблизу гори Синай. Там вони прославилися надзвичайно побожним чернечим життям. Святі постраждали за віру в Христа у 250 році.

Хто святкує день ангела 5 листопада 2025 року

Іменини цього дня відзначають власники таких імен: Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихон.

Що не можна робити 5 листопада 2025 року

Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Народні прикмети на радять починати нові справи, підписувати важливі документи і робити великі покупки.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна працювати, прибирати, прати, займатися рукоділлям та різними домашніми справами.

Однак, згідно з місячним календарем, 5 листопада важливо не перевантажувати організм. Краще присвятити час завершенню розпочатих справ, відпочинку та відновленню сил.

Народні прикмети на 5 листопада 2025 року

Вітер з півночі дме, однак хмар немає – чекайте на похолодання.

На вербі іній – зима буде довгою і холодною.

Сніг випав і не тане – зима буде теплою.

Град цього дня – до холодів наприкінці листопада;

Захід сонця яскравий – чекайте на негоду.

