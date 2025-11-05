Яке свято 5 листопада 2025: завершіть важливі справи і відпочиньте
У середу, 5 листопада, відзначається День поінформованості про стрес, Міжнародний день менеджерів-волонтерів, Всесвітній день ромської мови та Всесвітній день поширення інформації про проблему цунамі.
Православна церква сьогодні вшановує пам’ять святих мучеників Галактіона та Єпістими. Більше про свята, іменинників, прикмети і заборони дня – далі у матеріалі.
- Яке сьогодні церковне свято – 5 листопада 2025 року
- Хто святкує день ангела 5 листопада 2025 року
- Що не можна робити 5 листопада 2025 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 5 листопада 2025 року
Яке сьогодні церковне свято – 5 листопада 2025 року
Згідно з правосланим календарем, цього дня згадують святих мучеників Галактіона та Єпістиму.
Побожний християнин Галактіон жив у III столітті у місті Емесі на території сучасного Лівану. У віці 24 років він заручився з язичницею Єпистимією. Під впливом нареченого дівчина невдовзі прийняла хрещення.
Галактіон та Єпістима вирішили не одружуватися, а присвятити себе Богові та вступити до монастиря поблизу гори Синай. Там вони прославилися надзвичайно побожним чернечим життям. Святі постраждали за віру в Христа у 250 році.
Хто святкує день ангела 5 листопада 2025 року
Іменини цього дня відзначають власники таких імен: Гаврило, Григорій, Тимофій, Тихон.
Що не можна робити 5 листопада 2025 року
Цього дня не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і жорстокість. Не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.
Народні прикмети на радять починати нові справи, підписувати важливі документи і робити великі покупки.
Що можна робити сьогодні
Цього дня можна працювати, прибирати, прати, займатися рукоділлям та різними домашніми справами.
Однак, згідно з місячним календарем, 5 листопада важливо не перевантажувати організм. Краще присвятити час завершенню розпочатих справ, відпочинку та відновленню сил.
Народні прикмети на 5 листопада 2025 року
- Вітер з півночі дме, однак хмар немає – чекайте на похолодання.
- На вербі іній – зима буде довгою і холодною.
- Сніг випав і не тане – зима буде теплою.
- Град цього дня – до холодів наприкінці листопада;
- Захід сонця яскравий – чекайте на негоду.