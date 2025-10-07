Ноябрь – месяц, когда осень постепенно передает эстафету зиме, а календарь наполнен значимыми датами.

В этот период украинцы чтят память жертв Голодоморов, отмечают День Достоинства и Свободы, а также празднуют целый ряд государственных, профессиональных и международных событий – от Дня студента до Всемирного дня телевидения.

Факты ICTV подготовили полный перечень праздников ноября 2025 года, чтобы вы могли заранее спланировать свое время, поздравить коллег и близких и не пропустить ни одного важного дня.

Календарь праздников на ноябрь 2025 года

  • 1 ноября – Всемирный день экологии, Всемирный день балета, День рождения ЕС, Всемирный день вегана
  • 2 ноября – День работника социальной сферы
  • 3 ноября – День инженерных войск
  • 4 ноября – День железнодорожника, День украинского фрилансера, Международный день маркетинга
  • 5 ноября – Международный день менеджеров-волонтеров
  • 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Международный день проектного менеджера
  • 7 ноября – Всемирный день ответственного туризма
  • 8 ноября – Собор Архистратига Михаила, Всемирный день пианиста, Всемирный день градостроительства
  • 9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, День виноградарей, виноделов и садоводов Украины
  • 10 ноября – Международный день бухгалтера, Всемирный день молодежи
  • 11 ноября – День холостяка, День памяти погибших в Первой мировой войне, Международный день энергосбережения
  • 12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией
  • 13 ноября – Всемирный день доброты
  • 14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда
  • 15 ноября – Европейский день музыкальной терапии
  • 16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства
  • 17 ноября – Международный день студентов, День студента в Украине
  • 18 ноября – День сержанта ВСУ
  • 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела, Международный день женщин-предпринимателей, День предотвращения насилия над детьми, Международный день мужчин
  • 20 ноября – День защиты детей в Украине, Всемирный день ребенка, День педиатра
  • 21 ноября – День Десантно-штурмовых войск ВСУ, День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения
  • 22 ноября – День памяти жертв Голодоморов, Международный день сына, Международный день музыканта
  • 23 ноября – Международный день борьбы с безнаказанностью, Всемирный день акварели
  • 24 ноября – Всемирный день эволюции
  • 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
  • 26 ноября – Международный день сапожника
  • 27 ноября – День основания Национальной академии наук Украины
  • 28 ноября – День работника финансового мониторинга, День логиста, Всемирный день информации, Черная пятница
  • 29 ноября – Международный день женщин-правозащитниц
  • 30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, Международный день защиты информации
