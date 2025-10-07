Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
Календарь праздников на ноябрь 2025: когда день сержанта ВСУ, студентов и доброты
Ноябрь – месяц, когда осень постепенно передает эстафету зиме, а календарь наполнен значимыми датами.
В этот период украинцы чтят память жертв Голодоморов, отмечают День Достоинства и Свободы, а также празднуют целый ряд государственных, профессиональных и международных событий – от Дня студента до Всемирного дня телевидения.
Факты ICTV подготовили полный перечень праздников ноября 2025 года, чтобы вы могли заранее спланировать свое время, поздравить коллег и близких и не пропустить ни одного важного дня.
Календарь праздников на ноябрь 2025 года
- 1 ноября – Всемирный день экологии, Всемирный день балета, День рождения ЕС, Всемирный день вегана
- 2 ноября – День работника социальной сферы
- 3 ноября – День инженерных войск
- 4 ноября – День железнодорожника, День украинского фрилансера, Международный день маркетинга
- 5 ноября – Международный день менеджеров-волонтеров
- 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Международный день проектного менеджера
- 7 ноября – Всемирный день ответственного туризма
- 8 ноября – Собор Архистратига Михаила, Всемирный день пианиста, Всемирный день градостроительства
- 9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, День виноградарей, виноделов и садоводов Украины
- 10 ноября – Международный день бухгалтера, Всемирный день молодежи
- 11 ноября – День холостяка, День памяти погибших в Первой мировой войне, Международный день энергосбережения
- 12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией
- 13 ноября – Всемирный день доброты
- 14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда
- 15 ноября – Европейский день музыкальной терапии
- 16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства
- 17 ноября – Международный день студентов, День студента в Украине
- 18 ноября – День сержанта ВСУ
- 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела, Международный день женщин-предпринимателей, День предотвращения насилия над детьми, Международный день мужчин
- 20 ноября – День защиты детей в Украине, Всемирный день ребенка, День педиатра
- 21 ноября – День Десантно-штурмовых войск ВСУ, День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения
- 22 ноября – День памяти жертв Голодоморов, Международный день сына, Международный день музыканта
- 23 ноября – Международный день борьбы с безнаказанностью, Всемирный день акварели
- 24 ноября – Всемирный день эволюции
- 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин
- 26 ноября – Международный день сапожника
- 27 ноября – День основания Национальной академии наук Украины
- 28 ноября – День работника финансового мониторинга, День логиста, Всемирный день информации, Черная пятница
- 29 ноября – Международный день женщин-правозащитниц
- 30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, Международный день защиты информации
