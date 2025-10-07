Ноябрь – месяц, когда осень постепенно передает эстафету зиме, а календарь наполнен значимыми датами.

В этот период украинцы чтят память жертв Голодоморов, отмечают День Достоинства и Свободы, а также празднуют целый ряд государственных, профессиональных и международных событий – от Дня студента до Всемирного дня телевидения.

Факты ICTV подготовили полный перечень праздников ноября 2025 года, чтобы вы могли заранее спланировать свое время, поздравить коллег и близких и не пропустить ни одного важного дня.

Календарь праздников на ноябрь 2025 года

1 ноября – Всемирный день экологии, Всемирный день балета, День рождения ЕС, Всемирный день вегана

– Всемирный день экологии, Всемирный день балета, День рождения ЕС, Всемирный день вегана 2 ноября – День работника социальной сферы

– День работника социальной сферы 3 ноября – День инженерных войск

– День инженерных войск 4 ноября – День железнодорожника, День украинского фрилансера, Международный день маркетинга

– День железнодорожника, День украинского фрилансера, Международный день маркетинга 5 ноября – Международный день менеджеров-волонтеров

– Международный день менеджеров-волонтеров 6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Международный день проектного менеджера

– Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, Международный день проектного менеджера 7 ноября – Всемирный день ответственного туризма

– Всемирный день ответственного туризма 8 ноября – Собор Архистратига Михаила, Всемирный день пианиста, Всемирный день градостроительства

– Собор Архистратига Михаила, Всемирный день пианиста, Всемирный день градостроительства 9 ноября – Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, День виноградарей, виноделов и садоводов Украины

– Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, День виноградарей, виноделов и садоводов Украины 10 ноября – Международный день бухгалтера, Всемирный день молодежи

– Международный день бухгалтера, Всемирный день молодежи 11 ноября – День холостяка, День памяти погибших в Первой мировой войне, Международный день энергосбережения

– День холостяка, День памяти погибших в Первой мировой войне, Международный день энергосбережения 12 ноября – Всемирный день борьбы с пневмонией

– Всемирный день борьбы с пневмонией 13 ноября – Всемирный день доброты

– Всемирный день доброты 14 ноября – Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда

– Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда 15 ноября – Европейский день музыкальной терапии

– Европейский день музыкальной терапии 16 ноября – Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства

– Международный день терпимости, День работников радио, телевидения и связи, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства 17 ноября – Международный день студентов, День студента в Украине

– Международный день студентов, День студента в Украине 18 ноября – День сержанта ВСУ

– День сержанта ВСУ 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела, Международный день женщин-предпринимателей, День предотвращения насилия над детьми, Международный день мужчин

– День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела, Международный день женщин-предпринимателей, День предотвращения насилия над детьми, Международный день мужчин 20 ноября – День защиты детей в Украине, Всемирный день ребенка, День педиатра

– День защиты детей в Украине, Всемирный день ребенка, День педиатра 21 ноября – День Десантно-штурмовых войск ВСУ, День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения

– День Десантно-штурмовых войск ВСУ, День Достоинства и Свободы, Всемирный день телевидения 22 ноября – День памяти жертв Голодоморов, Международный день сына, Международный день музыканта

– День памяти жертв Голодоморов, Международный день сына, Международный день музыканта 23 ноября – Международный день борьбы с безнаказанностью, Всемирный день акварели

– Международный день борьбы с безнаказанностью, Всемирный день акварели 24 ноября – Всемирный день эволюции

– Всемирный день эволюции 25 ноября – Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

– Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин 26 ноября – Международный день сапожника

– Международный день сапожника 27 ноября – День основания Национальной академии наук Украины

– День основания Национальной академии наук Украины 28 ноября – День работника финансового мониторинга, День логиста, Всемирный день информации, Черная пятница

– День работника финансового мониторинга, День логиста, Всемирный день информации, Черная пятница 29 ноября – Международный день женщин-правозащитниц

– Международный день женщин-правозащитниц 30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, Международный день защиты информации

