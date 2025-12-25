Как правильно здороваться на Рождество Христово в Украине
Сегодня, 25 декабря, украинцы отмечают один из крупнейших христианских праздников — Рождество Христово.
С этим днем связано немало традиций, которые создают особое настроение и передаются из поколения в поколение. В частности, в период рождественских праздников меняются и повседневные приветствия украинцев.
Как здороваются на Рождество Христово
Главным рождественским приветствием в Украине являются слова: Христос родился! На что отвечают: Славим Его!
Это обращение подчеркивает духовное значение праздника и напоминает о главном событии — рождении Иисуса Христа. Именно так здороваются во время посещения соседей и родственников, после праздничной литургии в церкви, а также когда приходят колядники.
Кроме этих традиционных поздравлений, на Рождество принято желать друг другу здоровья, достатка, Божьего благословения, мира и спокойствия в душе. Часто поздравления сопровождаются обменом символическими подарками — сладостями, рождественскими открытками или домашними вкусностями.
К слову, Факты ICTV подготовили поздравления с Рождеством Христовым 2025, чтобы вы порадовали теплыми словами своих близких и родных.