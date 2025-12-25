Сегодня, 25 декабря, украинцы отмечают один из крупнейших христианских праздников — Рождество Христово.

С этим днем связано немало традиций, которые создают особое настроение и передаются из поколения в поколение. В частности, в период рождественских праздников меняются и повседневные приветствия украинцев.

Как здороваются на Рождество Христово

Главным рождественским приветствием в Украине являются слова: Христос родился! На что отвечают: Славим Его!

Это обращение подчеркивает духовное значение праздника и напоминает о главном событии — рождении Иисуса Христа. Именно так здороваются во время посещения соседей и родственников, после праздничной литургии в церкви, а также когда приходят колядники.

Кроме этих традиционных поздравлений, на Рождество принято желать друг другу здоровья, достатка, Божьего благословения, мира и спокойствия в душе. Часто поздравления сопровождаются обменом символическими подарками — сладостями, рождественскими открытками или домашними вкусностями.

К слову, Факты ICTV подготовили поздравления с Рождеством Христовым 2025, чтобы вы порадовали теплыми словами своих близких и родных.

