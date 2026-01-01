Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
Церковный календарь на январь 2026: когда Крещение, Татьянин день и Трехсвятие
Январь в церковном календаре сосредоточен вокруг одного из древнейших и торжественных праздников христианской традиции – Крещения (Богоявления) Господня.
Первые дни месяца ведут верующих именно к этому важному религиозному событию, которому предшествует Надвечерье, а на следующий день чествуется Собор святого Иоанна Крестителя. Кроме того, в течение месяца церковь pufle’ многих подвижников, святителей и мучеников.
Факты ICTV собрали полный церковный календарь на январь 2026 года – все даты приведены по новолианскому календарю.
Церковные праздники в январе 2026 года
- 1 января – Обрезание Господне, святого Василия;
- 2 января – святого Сильвестра, священномученика Игнатия Богоносца;
- 3 января – святого мученика Гордия;
- 4 января – Собор святых семидесяти апостолов, святого Зосимы;
- 5 января – Крещенский Святвечер (Навечерие Богоявления);
- 6 января – Богоявление Господне (Крещение);
- 7 января – собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
- 8 января – преподобного Григория Печерского;
- 9 января – святого Филиппа;
- 10 января – святителя Григория Нисского;
- 11 января – святого преподобного Феодосия Великого;
- 12 января – святой мученицы Татьяны, святителя Саввы Сербского;
- 13 января – святых мучеников Ермила и Стратоника;
- 14 января – святой равноапостольной Нины;
- 15 января – святых преподобных Павла Тивейского и Иоанна Кущника
- 16 января – поклонение честным оковам апостола Петра (Петра Вериги);
- 17 января – святого преподобного Антония Великого;
- 18 января – Святых Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских;
- 19 января – святого преподобного Макария Египетского;
- 20 января – Святого преподобного Евфимия Великого (Ефимов день);
- 21 января – святого исповедника Максима;
- 22 января – святого апостола Тимофея;
- 23 января – священномученика Климента, епископа и святого мученика Агатангела;
- 24 января – святой преподобной Ксении Римлянки;
- 25 января – святителя Григория Богослова, архиепископа Царьградского;
- 26 января – святого Феодора Студита;
- 27 января – перенесение мощей святого Иоанна Златоуста:
- 28 января – святого преподобного Ефрема Сирина;
- 29 января – святого Лаврентия Печерского, епископа Туровского;
- 30 января – Трехсвятие или Собор Трех Святителей: Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста;
- 31 января – бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.