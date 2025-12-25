Як правильно вітатися на Різдво Христове в Україні
Сьогодні, 25 грудня, українці відзначають одне з найбільших християнських свят – Різдво Христове.
З цим днем пов’язано чимало традицій, які створюють особливий настрій і передаються з покоління в покоління. Зокрема, у період різдвяних свят змінюються й повсякденні вітання українців.
Як вітаються на Різдво Христове
Головним різдвяним вітанням в Україні є слова: Христос народився! На що відповідають: Славімо Його!
Це звертання підкреслює духовне значення свята та нагадує про головну подію — народження Ісуса Христа. Саме так вітаються під час відвідин сусідів і родичів, після святкової літургії в церкві, а також коли приходять колядники.
Окрім цих традиційних звертань, на Різдво заведено бажати одне одному здоров’я, достатку, Божого благословення, миру та спокою в душі. Часто привітання супроводжують обміном символічних подарунків – солодощами, різдвяними листівками чи домашніми смаколиками.
