Сегодня, 1 января, во всем мире отмечают Новый год – праздник начала, обновления и надежд, с которым традиционно связывают новые планы и ожидания.

Также на эту дату приходится Всемирный день семьи, День авторского права и День общественного достояния, когда часть произведений переходит в свободный доступ.

Для христиан 1 января имеет особое духовное значение. Православная церковь отмечает Обрезание Господне и День памяти святителя Василия Великого.

Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 1 января 2026 года

На первый день года приходится один из древнейших церковных праздников – Обрезание Господне. Согласно закону Ветхого Завета, обряд обрезания совершали над мальчиками на восьмой день после рождения как знак союза с Богом. Над Сыном Божьим также совершили этот обряд. Ему было дано имя Иисус, что означает Спаситель.

Церковное учение толкует это событие как свидетельство смирения Христа и Его вхождения в человеческий род, чтобы в будущем взять на себя грехи мира ради спасения человечества.

Для верующих этот праздник имеет глубокий духовный смысл и символизирует так называемое духовное обрезание – отказ от греховных страстей, эгоизма и гордыни, а также обновление связи между человеком и Богом в любви и мире.

Также 1 января отмечается День памяти святителя Василия Великого – одного из самых выдающихся богословов, вселенского учителя и составителя правил монашеской жизни.

Святитель считается покровителем земледелия, поэтому в народной традиции в этот день ходят в гости с засеванием домов на счастье и благополучие.

Какой сегодня, 1 января 2026 года, день в Украине

Сегодня Украина вместе со всем миром отмечает Новый год. Эта дата с детства ассоциируется у каждого с поздравлениями, подарками и верой в чудо.

История празднования Нового года уходит корнями в глубокую древность. К слову, традиция зимнего празднования появилась далеко не сразу. Раньше украинцы встречали начало года весной, о чем даже свидетельствует строчка в знаменитом Щедрике – “прилетіла ластівочка”.

Кто празднует день ангела 1 января 2026 года

Сегодня день ангела отмечают люди с такими именами: Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Яков, а также Эмилия.

В этот день принято поздравлять именинников теплыми словами, желать здоровья, мира, душевного равновесия и Божьей защиты. Традиционно считается добрым делом помолиться своему небесному покровителю и поблагодарить его за заступничество.

Что нельзя делать 1 января 2026 года

Начинать новые дела, проекты или важные инициативы.

Завершать серьезные дела и принимать окончательные решения.

Заводить новые знакомства и давать необдуманные обещания.

Поддаваться импульсивным желаниям и мимолетным эмоциям.

Тратить деньги на спонтанные покупки.

Оставаться в одиночестве в течение дня.

Ссориться, грустить, плакать или выяснять отношения.

Что можно делать сегодня

1 января считается удачным днем для осмысления прошлого и коррекции планов. Время способствует обучению, анализу ошибок и поиску внутренней гармонии, поэтому сегодня хорошо возвращаться к уже начатым делам и продумывать дальнейшие шаги.

Этот день подходит для работы над собой и заботы о внешнем виде. Благоприятными считаются косметические процедуры и поход к парикмахеру.

Полезно выходить из дома, менять обстановку, совершать короткие поездки, встречаться с друзьями и родственниками, но без перегрузки и суеты.

Для верующих 1 января является благоприятным временем для молитвы, ведь в народной традиции считается, что в этот день особенно важно обращаться к Богу с искренними просьбами.

Также в этот день соблюдают традиции Дня святого Василия: ходят в церковь, принимают посевателей и накрывают богатый праздничный стол, чтобы в доме царили достаток, согласие и гостеприимство в течение всего года.

Народные приметы на 1 января 2026 года

Какая погода на Новый год, таким будет и весь год.

Ясный и солнечный день – к спокойному и урожайному году.

Снег или иней 1 января – к достатку и хорошему урожаю.

Морозная погода – к устойчивой зиме и теплой весне.

Ветер в этот день – к переменчивому году с частыми изменениями погоды.