Какой праздник 1 января 2026 и как нужно провести первый день года
Сегодня, 1 января, во всем мире отмечают Новый год – праздник начала, обновления и надежд, с которым традиционно связывают новые планы и ожидания.
Также на эту дату приходится Всемирный день семьи, День авторского права и День общественного достояния, когда часть произведений переходит в свободный доступ.
Для христиан 1 января имеет особое духовное значение. Православная церковь отмечает Обрезание Господне и День памяти святителя Василия Великого.
Факты ICTV собрали все о главных событиях этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, народные приметы и кто празднует именины.
- Какой сегодня церковный праздник – 1 января 2026 года
- Какой сегодня, 1 января 2026 года, день в Украине
- Кто празднует день ангела 1 января 2026 года
- Что нельзя делать 1 января 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 1 января 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 1 января 2026 года
На первый день года приходится один из древнейших церковных праздников – Обрезание Господне. Согласно закону Ветхого Завета, обряд обрезания совершали над мальчиками на восьмой день после рождения как знак союза с Богом. Над Сыном Божьим также совершили этот обряд. Ему было дано имя Иисус, что означает Спаситель.
Церковное учение толкует это событие как свидетельство смирения Христа и Его вхождения в человеческий род, чтобы в будущем взять на себя грехи мира ради спасения человечества.
Для верующих этот праздник имеет глубокий духовный смысл и символизирует так называемое духовное обрезание – отказ от греховных страстей, эгоизма и гордыни, а также обновление связи между человеком и Богом в любви и мире.
Также 1 января отмечается День памяти святителя Василия Великого – одного из самых выдающихся богословов, вселенского учителя и составителя правил монашеской жизни.
Святитель считается покровителем земледелия, поэтому в народной традиции в этот день ходят в гости с засеванием домов на счастье и благополучие.
Какой сегодня, 1 января 2026 года, день в Украине
Сегодня Украина вместе со всем миром отмечает Новый год. Эта дата с детства ассоциируется у каждого с поздравлениями, подарками и верой в чудо.
История празднования Нового года уходит корнями в глубокую древность. К слову, традиция зимнего празднования появилась далеко не сразу. Раньше украинцы встречали начало года весной, о чем даже свидетельствует строчка в знаменитом Щедрике – “прилетіла ластівочка”.
Кто празднует день ангела 1 января 2026 года
Сегодня день ангела отмечают люди с такими именами: Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Петр, Яков, а также Эмилия.
В этот день принято поздравлять именинников теплыми словами, желать здоровья, мира, душевного равновесия и Божьей защиты. Традиционно считается добрым делом помолиться своему небесному покровителю и поблагодарить его за заступничество.
Что нельзя делать 1 января 2026 года
- Начинать новые дела, проекты или важные инициативы.
- Завершать серьезные дела и принимать окончательные решения.
- Заводить новые знакомства и давать необдуманные обещания.
- Поддаваться импульсивным желаниям и мимолетным эмоциям.
- Тратить деньги на спонтанные покупки.
- Оставаться в одиночестве в течение дня.
- Ссориться, грустить, плакать или выяснять отношения.
Что можно делать сегодня
1 января считается удачным днем для осмысления прошлого и коррекции планов. Время способствует обучению, анализу ошибок и поиску внутренней гармонии, поэтому сегодня хорошо возвращаться к уже начатым делам и продумывать дальнейшие шаги.
Этот день подходит для работы над собой и заботы о внешнем виде. Благоприятными считаются косметические процедуры и поход к парикмахеру.
Полезно выходить из дома, менять обстановку, совершать короткие поездки, встречаться с друзьями и родственниками, но без перегрузки и суеты.
Для верующих 1 января является благоприятным временем для молитвы, ведь в народной традиции считается, что в этот день особенно важно обращаться к Богу с искренними просьбами.
Также в этот день соблюдают традиции Дня святого Василия: ходят в церковь, принимают посевателей и накрывают богатый праздничный стол, чтобы в доме царили достаток, согласие и гостеприимство в течение всего года.
Народные приметы на 1 января 2026 года
- Какая погода на Новый год, таким будет и весь год.
- Ясный и солнечный день – к спокойному и урожайному году.
- Снег или иней 1 января – к достатку и хорошему урожаю.
- Морозная погода – к устойчивой зиме и теплой весне.
- Ветер в этот день – к переменчивому году с частыми изменениями погоды.