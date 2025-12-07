Январь открывает год, в который Украина вступает с верой в победу, давними традициями и символическими датами, напоминающими о нашей истории и несокрушимости.

Именно в это время украинцы празднуют Новый год, отмечают День Соборности и чтят память героев Крут. В январском календаре содержится немало государственных, церковных, профессиональных и международных событий.

Факты ICTV подготовили полный перечень праздников января 2026 года, чтобы вы могли спланировать отдых, подготовить поздравления и встретить год с хорошим настроением.

Календарь праздников на январь 2026 года

1 января – Новый год , Василиев день, Обрезание Господне.

, Василиев день, Обрезание Господне. 2 января – Всемирный день интроверта, День заключенного, День безопасности путешествий домашних животных.

3 января – Международный день здоровья души и тела, День женщин в рок-музыке.

4 января – Всемирный день алфавита Брайля, Всемирный день гипноза.

5 января – День диалога, Крещенский Святвечер (Надвечерье Богоявления)

6 января – Крещение Господне (Богоявление) , День технологий.

, День технологий. 7 января – Международный день программистов.

8 января – Всемирный день печати, День вращения Земли.

9 января – Международный день хореографа.

10 января – Всемирный день метро.

11 января – Международный день равенства на работе, Международный день Спасибо.

12 января – День украинского политзаключенного.

13 января – День общественного радиовещания, День резиновой утки.

14 января – Всемирный день логики, День кесарева сечения, Международный день воздушного змея.

15 января – День рождения Википедии.

16 января – Всемирный день группы The Beatles.

17 января – Международный день наставничества, Всемирный день пиццы.

18 января – Всемирный день религии, Всемирный день снега, День технического обслуживания.

19 января – Грустный понедельник или Синий понедельник (Blue Monday).

20 января – День чествования защитников Донецкого аэропорта, День Автономной Республики Крым.

21 января – День музейного селфи, Международный день объятий.

22 января – День Соборности Украины.

23 января – День ручного письма (День почерка), День осведомленности о материнском здоровье.

24 января – День внешней разведки Украины, Международный день образования.

25 января – Международный день без интернета.

26 января – День работника контрольно-ревизионной службы Украины, Международный день таможенника.

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.

28 января – День утверждения Государственного Флага Украины, Международный день защиты персональных данных.

29 января – День памяти героев Крут.

30 января – День специалиста военно-социального управления ВСУ.

31 января – Всемирный день ювелира.

