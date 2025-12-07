Январь открывает год, в который Украина вступает с верой в победу, давними традициями и символическими датами, напоминающими о нашей истории и несокрушимости.

Именно в это время украинцы празднуют Новый год, отмечают День Соборности и чтят память героев Крут. В январском календаре содержится немало государственных, церковных, профессиональных и международных событий.

Факты ICTV подготовили полный перечень праздников января 2026 года, чтобы вы могли спланировать отдых, подготовить поздравления и встретить год с хорошим настроением.

Календарь праздников на январь 2026 года

  • 1 января – Новый год, Василиев день, Обрезание Господне.
  • 2 января – Всемирный день интроверта, День заключенного, День безопасности путешествий домашних животных.
  • 3 января – Международный день здоровья души и тела, День женщин в рок-музыке.
  • 4 января – Всемирный день алфавита Брайля, Всемирный день гипноза.
  • 5 января – День диалога, Крещенский Святвечер (Надвечерье Богоявления)
  • 6 января – Крещение Господне (Богоявление), День технологий.
  • 7 января – Международный день программистов.
  • 8 января – Всемирный день печати, День вращения Земли.
  • 9 января – Международный день хореографа.
  • 10 января – Всемирный день метро.
  • 11 января – Международный день равенства на работе, Международный день Спасибо.
  • 12 января – День украинского политзаключенного.
  • 13 января – День общественного радиовещания, День резиновой утки.
  • 14 января – Всемирный день логики, День кесарева сечения, Международный день воздушного змея.
  • 15 января – День рождения Википедии.
  • 16 января – Всемирный день группы The Beatles.
  • 17 января – Международный день наставничества, Всемирный день пиццы.
  • 18 января – Всемирный день религии, Всемирный день снега, День технического обслуживания.
  • 19 января – Грустный понедельник или Синий понедельник (Blue Monday).
  • 20 января – День чествования защитников Донецкого аэропорта, День Автономной Республики Крым.
  • 21 января – День музейного селфи, Международный день объятий.
  • 22 января – День Соборности Украины.
  • 23 января – День ручного письма (День почерка), День осведомленности о материнском здоровье.
  • 24 января – День внешней разведки Украины, Международный день образования.
  • 25 января – Международный день без интернета.
  • 26 января – День работника контрольно-ревизионной службы Украины, Международный день таможенника.
  • 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.
  • 28 января – День утверждения Государственного Флага Украины, Международный день защиты персональных данных.
  • 29 января – День памяти героев Крут.
  • 30 января – День специалиста военно-социального управления ВСУ.
  • 31 января – Всемирный день ювелира.
